Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase in Monaco hat Servette die AS Roma (ITA), Slavia Prag (CZE) und Sheriff Tiraspol (MDA) als Gegner beschert.

Die Hammergruppe bilden Ajax Amsterdam, Marseille, Brighton und AEK Athen mit Steven Zuber im Pool B.

Nati-Captain Granit Xhaka trifft mit Leverkusen auf Karabach, Molde und Häcken.

Eine Übersicht über die Auslosung der Conference League mit Lugano gibt es hier.

Mit der AS Roma wird im Herbst der Europa-League-Finalist der letzten Saison im Stade de Genève gastieren. Die Equipe um Startrainer José Mourinho wurde in Monaco in die gleiche Gruppe gelost wie Servette. Die Roma hatte den Final Anfang Juni gegen Sevilla nach Penaltyschiessen verloren.

Die weiteren Gegner der Genfer, die in Topf 4 figurierten, sind in der Gruppe G der 16-fache tschechische Meister Slavia Prag sowie Sheriff Tiraspol, der moldawische Rekordmeister.

Legende: Treffen auf den Europa-League-Finalisten der letzten Saison Die Spieler von Servette. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Ein machbares Los erhielt Leverkusen mit Nati-Captain Granit Xhaka. Die Deutschen bekommen es mit Karabach (AZE), Molde (NOR) und Häcken (SWE) zu tun. Attraktiv ist die Gruppe B mit Ajax Amsterdam, Marseille und Brighton, in die Steven Zubers AEK Athen gelost wurde.

Die Gruppen der Europa League 2023/24

Gruppe A West Ham, Olympiakos Piräus, Freiburg, Backa Topola Gruppe B Ajax Amsterdam, Marseille, Brighton, AEK Athen Gruppe C Glasgow Rangers, Betis Sevilla, Sparta Prag, Aris Limassol Gruppe D Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon, Sturm Graz, Rakow Czestochowa Gruppe E Liverpool, LASK Linz, Union Saint-Gilloise, Toulouse Gruppe F Villarreal, Stade Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos Athen Gruppe G AS Roma, Slavia Prag, Sheriff Tiraspol, Servette Gruppe H Leverkusen, Karabach, Molde, Häcken

Nur Gruppensieger direkt in den Achtelfinals

Die Gruppenphase im zweitwichtigsten Uefa-Klubwettbewerb beginnt am 21. September und dauert bis zum 14. Dezember. Die acht Gruppensieger ziehen direkt in die im März stattfindenden Achtelfinals ein. Die Gruppenzweiten ermitteln in der zweiten Februar-Hälfte in einem Playoff gegen die Gruppendritten der Champions League die weiteren acht Achtelfinalisten. Der Europa-League-Final findet am 22. Mai in Dublin statt.