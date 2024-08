Der FC Zürich qualifiziert sich in Dublin gegen Shelbourne für die 3. und vorletzte Runde der Conference League.

Nach dem 3:0 im Hinspiel vor einer Woche reicht dem FCZ im zweiten Duell ein 0:0.

Nächster Gegner auf dem Weg in die Conference League dürfte Vitoria Guimaraes aus Portugal sein.

Auch der FC St. Gallen erfüllt seine Pflicht und darf weiterhin auf die Teilnahme in der Conference League hoffen.

Der FC Zürich ist mit einem komfortablen 3:0-Polster ins Stadtteil Drumcondra bei Dublin gereist. Entsprechend lässig trat das Team von Trainer Ricardo Moniz im Rückspiel der 2. Quali-Runde der Conference League dann auch auf. Die Devise lautete offensichtlich: kein Gegentor, kein Problem.

Da spielte den Zürchern natürlich in die Karten, dass sich Shelbourne wie schon im ersten Aufeinandertreffen vor Wochenfrist in der Offensive nicht gerade mit Ruhm bekleckerte. Der Wille im gut gefüllten Tolka Park war immerhin da. Zwei gute Chancen erarbeiteten sich die Iren in der ersten Halbzeit:

30. Minute: Nach einer missglückten Abwehr der Zürcher sucht Alistair Coote auf dem rechten Flügel den ins Zentrum stürmende Matthew Smith. Der Pass wird allerdings noch abgelenkt, sodass der Stürmer nicht mehr richtig hinter den Ball kommt.

Nach einer missglückten Abwehr der Zürcher sucht Alistair Coote auf dem rechten Flügel den ins Zentrum stürmende Matthew Smith. Der Pass wird allerdings noch abgelenkt, sodass der Stürmer nicht mehr richtig hinter den Ball kommt. 39. Minute: Ein Eckball landet direkt vor den Füssen von Paddy Barrett. Der Shelbourne-Innenverteidiger setzt seinen Abschluss aus knapp sieben Metern neben den Pfosten.

00:38 Video Barrett vergibt aus vielversprechender Position Aus Sport-Clip vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Vom FCZ kam bis dahin wenig bis gar nichts. Erst nach dem Seitenwechsel schaltete seine Offensivmaschinerie ein paar Gänge höher. So sauste in der 52. Minute ein Weitschuss von Ifeanyi Mathew knapp am Tor vorbei. Noch gefährlicher wurde es in der 73. Minute, als Mariano Gomez am Pfosten scheiterte.

Servette gegen Braga Box aufklappen Box zuklappen Servette misst sich in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League mit Braga. Die Portugiesen liessen Maccabi Petach Tikva keine Chance und gewannen nach dem 2:0 im Hinspiel auswärts sogar 5:0. Der Schweizer Cupsieger trifft am Donnerstag, 8. August, zuerst auswärts auf Portugals Meisterschaftsvierten der letzten Saison. Eine Woche später folgt das Heimspiel in Genf.

So geht's weiter

In der 3. Quali-Runde trifft der FCZ mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Vitoria Guimaraes. Das Team aus Portugal führt gegen Floriana aus Malta im Rückspiel mit 4:0 (Hinspiel: 1:0). Die Spieldaten für die 3. Runde sind der 8. und 15. August. In der Meisterschaft geht's für die Zürcher am Sonntag um 16:30 Uhr bei Meister YB weiter.