Der FC St. Gallen zieht problemlos in die 3. und vorletzte Quali-Runde der Conference League ein.

Dem 4:1-Heimerfolg im Hinspiel lassen die Ostschweizer bei Tobol in Kostanay (KAZ) einen 1:0-Sieg folgen, während Basel im Vorjahr noch an diesem Gegner scheiterte.

Der nächste Gegner auf der Europacup-Bühne kommt aus Lettland oder Polen.

Für den FC St. Gallen geht die europäische Reise wie erwartet weiter. Nach dem 4:1-Hinspielsieg im kybunpark liessen sich die Ostschweizer auch rund 4000 km entfernt nicht die Butter vom Brot nehmen. Der FCSG siegte in Kostanay 1:0 und zog damit souverän in die 3. und damit vorletzte Quali-Runde der Conference League ein.

Einmal Cissé, zweimal Rot

Nach einer an Höhepunkten armen 1. Halbzeit schwächte sich Tobol selbst. Essien Ededem sah in der 58. und 68. Minute jeweils Gelb und flog folgerichtig vom Feld. Die St. Galler, die zuvor durch einen Lattentreffer von Mihailo Stevanovic (52.) und eine Doppelchance von Jozo Stanic und Stevanovic (53.) das 1:0 verpasst hatten, schlugen nun zu: Einen missratenen Abschluss des auffälligen Stevanovic übernahm Moustapha Cissé. Der 14 Minuten zuvor eingewechselte 20-Jährige netzte cool zum 1:0 ein (73.).

00:48 Video Cissé trifft im 2. Spiel erstmals für den FCSG Aus Sport-Clip vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Damit war die Messe gelesen, die Partie plätscherte weitgehend vor sich hin. Tobol war zu keinem Zeitpunkt in der Lage, den «Espen» das gleiche Schicksal zuzufügen wie im Jahr zuvor dem FC Basel: die Elimination in der 2. Runde der Conference-League-Quali. In den Schlussminuten flog bei den Kasachen gar noch ein zweiter Spieler vom Platz: Beybit Galym setzte auf Höhe Mittellinie grundlos zu einer brutalen Grätsche an und sah direkt Rot.

So geht's weiter

Der FC St. Gallen empfängt zur 3. und vorletzten Quali-Runde der Conference League kommenden Mittwoch den lettischen Riga FC oder den WKS Slask Wroclaw aus Polen. Das Rückspiel steigt eine Woche später. Bereits diesen Sonntag müssen die Ostschweizer im Rahmen der Super League in den Westen zu Lausanne-Sport reisen.