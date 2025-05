Im Halbfinal-Hinspiel der Conference League schlägt Betis Sevilla die AC Fiorentina zuhause mit 2:1.

Abde Ezzalzouli bringt die Spanier früh in Führung, nach der Pause trifft Antony sehenswert.

Im zweiten Duell legt Chelsea auswärts in Stockholm mit einem 4:1 klar vor.

Betis Sevilla hat den nächsten Schritt zur ersten Teilnahme an einem europäischen Final gemacht. Die Andalusier besiegten die AC Fiorentina im Halbfinal-Hinspiel in der Conference League mit 2:1. Das Team von Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez, der die Partie von der Bank aus mitverfolgte, war über weite Strecken besser, musste am Ende aber doch noch um den Sieg zittern.

Abde Ezzalzouli hatte Betis bereits nach 6 Minuten in Führung gebracht. Der Stürmer traf nach einem schnellen Angriff und einer präzisen Hereingabe aus kurzer Distanz, brauchte dafür aber auch eine grosse Portion Glück. Sein Abschluss knallte erst via Lattenunterkante und denkbar knapp hinter die Torlinie.

Fiorentina kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel war es dann Antony, der Leihspieler von Manchester United, der das Publikum zum Jubeln brachte. Der Brasilianer setzte am gegnerischen Strafraum vehement nach und versenkte die Kugel herrlich im Lattenkreuz (64.).

Als die Spanier auf einen sicheren Erfolg hinsteuerten, brachte Luca Ranieri die Spannung noch einmal zurück. Nach Vorlage von Robin Gosens verwertete der Italiener zum 1:2 (73.). Trotz mehr Druck in der Schlussphase blieb es dabei – im Rückspiel liegt für die Fiorentina aber weiter alles drin.

Chelsea mit souveränem Sieg

Mit einem Bein bereits im Final steht Chelsea. Die Londoner siegten auswärts in Stockholm bei Djurgardens unter der Leitung des Schweizer Schiedsrichters Sandro Schärer mit 4:1. Jadon Sancho eröffnete das Skore in der 13. Minute, kurz vor der Pause erhöhte Noni Madueke auf 2:0. Beide Vorlagen lieferte der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez.

In der 2. Halbzeit wurde das Heimteam mutiger und zeigte sich auch vermehrt in der Offensive. Doch nach einer Stunde war es Nicolas Jackson, der von einem Missverständnis profitierte und zum 3:0 einschob. Fünf Minuten später war es erneut der Senegalese, der sich als Torschütze feiern lassen durfte. Nach diesem Treffer zum 4:0 war die Partie – und wohl auch schon das ganze Halbfinal-Duell – entschieden. Dennoch gab es für Djurgardens noch Grund zum Jubeln: Alemayehu Mulugeta verkürzte in der 68. Minute noch per Kopf.

So geht's weiter

Am kommenden Donnerstag finden die Halbfinal-Rückspiele statt. Der Final steigt dann am 28. Mai im polnischen Breslau.

Übersicht Conference League