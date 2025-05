Manchester United gewinnt das Hinspiel des Europa-League-Halbfinals in Bilbao mit 3:0 und steht vor dem Finaleinzug.

Auch Tottenham Hotspur hat beste Chancen auf einen Platz im Final. Das Hinspiel gegen Bodö/Glimt gewinnen die Londoner 3:1.

Athletic Bilbao vs. Manchester United 0:3

In der 32. Minute wurde Schiedsrichter Espen Eskas zum Bildschirm gebeten. Beim Stand von 1:0 für die Gäste, die kurz zuvor erst durch Casemiro in Führung gegangen waren, ging es um ein Halten Dani Vivians gegen Rasmus Höjlund. Eskas sah den Zweikampf als Foul, gab den Penalty für ManUnited und stellte zum grossen Entsetzen des baskischen Publikums Vivian vom Platz.

Bruno Fernandes verlud Julen Agirrezabala und erhöhte auf 2:0, Bilbao stand vor einer Herkulesaufgabe. Einfacher wurde es für die Gastgeber nicht, noch vor der Pause schnürte Fernandes den Doppelpack und stellte auf 3:0. Bilbaos Devise nach dem Seitenwechsel lautete Schadensbegrenzung.

United war drückend überlegen, hatte aber keine Fülle an Torchancen und beanspruchte Schiedsrichter Eskas' Wohlwollen. Harry Maguire hatte in einem Zweikampf als letzter Mann (58.) Glück, nicht auch frühzeitig unter die Dusche zu müssen. Die Engländer liessen danach nichts mehr anbrennen und stehen mit einem Bein im Europa-League-Final. Athletic Bilbao braucht im Rückspiel in einer Woche in Manchester ein kleines Wunder, um den Traum des Finals zu Hause doch noch zu realisieren.

Legende: Auf bestem Weg in den Europa-League-Final Manchester United um Captain Bruno Fernandes (r.). imago images/Every Second Media

Tottenham Hotspur vs. Bodö/Glimt 3:1

Auch der andere englische Vertreter in der Europa League verschaffte sich im Hinspiel des Halbfinals eine gute Ausgangslage. Bereits nach 38 Sekunden hatte Brennan Johnson Tottenham in Führung geköpfelt. James Maddison erhöhte in der 34. Minute auf 2:0.

In der Folge überliessen die «Spurs» dem norwegischen Gast mehrheitlich den Ball. Bodö/Glimt kam nach dem Seitenwechsel auf 68 Prozent Ballbesitz, Tottenham erspielte sich aber Chancen und kam auch zum nächsten Treffer. Dominic Solanke traf nach einer gespielten Stunde vom Punkt zum 3:0.

Die Messe war damit gelesen, doch das letzte Wort hatten die Gäste. Ulrik Saltnes' Schuss (83.) wurde abgefälscht und war so unhaltbar für Guglielmo Vicario. Die heimstarken Norweger empfangen Tottenham am kommenden Donnerstag zum Rückspiel.

