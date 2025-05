Per E-Mail teilen

Chelsea gewinnt auch das Rückspiel im Conference-League-Halbfinal gegen Djurgardens Stockholm und steht im Endspiel.

Den einzigen Treffer beim 1:0-Heimsieg erzielt Kiernan Dewsbury-Hall in der 38. Minute.

Das andere Spiel zwischen Fiorentina und Betis Sevilla muss in der Verlängerung entschieden werden.

Chelsea hatte keine Mühe, das 4:1-Polster aus dem Hinspiel zu verwalten und machte dank des 1:0-Minisieg im Rückspiel gegen Djurgardens Stockholm den Finaleinzug perfekt.

38 Minuten lang hielt das Überraschungsteam aus Stockholm an der Stamford Bridge kämpferisch dagegen. Dann begrub Kiernan Dewsbury-Hall mit seinem Führungstreffer die letzten leisen Hoffnungen der Schweden. Der 26-jährige Engländer versenkte den Ball mit einem präzisen Flachschuss per Pfosten in der weiten Ecke.

In der zweiten Halbzeit beschränkten sich die «Blues» nur noch auf das Nötigste und überliessen dem Gegner das Spieldiktat. Am Spielstand änderte sich nichts mehr.

So geht's weiter

Chelsea trifft im Final am 28. Mai im polnischen Breslau auf den Sieger zwischen Fiorentina und Betis Sevilla. In diesem Spiel läuft aktuell die Verlängerung.

Übersicht Conference League