Rayo Vallecano gegen Crystal Palace: So könnte der Conference-League-Final 2026 heissen. Es wäre ein Fussballmärchen.

Legende: Feiern sie auch nach den Rückspielen? Die Spieler von Rayo Vallecano (links) und Crystal Palace. Imago/ZUMA Press Wire/Mikolaj Barbanell

Angenommen, in der K.o.-Phase der Conference League gäbe es keine Rückspiele. Dann würden sich im Endspiel am 27. Mai in Leipzig Rayo Vallecano und Crystal Palace gegenüberstehen.

Die Spanier gewannen das Halbfinal-Hinspiel zu Hause gegen RC Strassburg mit 1:0. Die Engländer feierten gegen Schachtar Donezk im Exil in Krakau einen 3:1-Erfolg. Die Vorzeichen stehen also zumindest nicht schlecht, dass es tatsächlich zum Aufeinandertreffen des LaLiga-11. und des Premier-League-15. kommt.

Halbfinal-Hinspiele in der Conference League

Schon der Umstand, dass 2 Teams aus dem (hinteren) Mittelfeld ihrer jeweiligen Liga in einem Europacup-Final die Klingen kreuzen könnten, würde ein Endspiel besonders machen. Speziell wäre ein Kampf zwischen Rayo Vallecano und Crystal Palace um die Conference-League-Trophäe aber auch deshalb, weil beide Teams erst zum 2. Mal in einem europäischen Wettbewerb vertreten sind.

Mainz als Warnung nehmen

Rayo Vallecano, der Klub aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas, erreichte vor 25 Jahren im damaligen Uefa-Pokal den Viertelfinal – und hatte im spanischen Duell mit Deportivo Alaves das Nachsehen. In der Zwischenzeit stiegen «Los Franjirrojos» immer wieder ab, 2004 sogar bis in die 3. Liga.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Highlights aus den Partien RC Strassburg – Rayo Vallecano und Crystal Palace – Schachtar Donezk zeigen wir Ihnen am Donnerstag in der Sendung «Europa League – Highlights» ab 23 Uhr auf SRF zwei.

Das Erreichen des Conference-League-Halbfinals ist für das Team des 38-jährigen Inigo Perez der grösste Erfolg der Vereinsgeschichte. Ob es zum ganz grossen Coup reicht? Eine hohe Hürde gilt es vor dem Final noch zu überwinden: Das Gastspiel im Elsass.

Urs Fischers Mainz 05 gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen RC Strassburg mit 2:0, nur um auswärts mit 0:4 unterzugehen. Der Bundesligist war dem Ansturm der spielfreudigen Ligue-1-Mannschaft hilflos ausgeliefert. Rayo Vallecano ist also gewarnt.

Glasner: Ein Abschied wie im Drehbuch?

Etwas anders sieht es bei Crystal Palace aus. Der Premier-League-Klub aus London, dessen bislang einziger europäischer Auftritt 1998 beim ehemaligen UI-Cup war, ist gegen Schachtar Donezk haushoher Favorit. Mehr noch: Gemessen am finanziellen Spielraum, gelten die «Eagles» als 1. Anwärter auf den Conference-League-Thron.

Es wäre der zweite grosse Titel des 1905 gegründeten Klubs innerhalb eines Jahres: Am 17. Mai 2025 triumphierte das Team von Oliver Glasner, der den Klub nach Ablauf seines Vertrages im Sommer verlassen wird, gegen Manchester City im FA-Cup-Final. Logisch, würde sich Glasner nichts anderes als einen Titel zum Abschied wünschen: «Das wäre ein Drehbuch, das ich ganz gerne lesen würde», so der 51-jährige Österreicher.

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