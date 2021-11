Legende: Sollen ihren Farben die Tore bescheren Arthur Cabral und Vagner Love. Keystone

Fast bist zur chinesischen Grenze reist der FC Basel für seinen Auftritt am Donnerstagabend bei Kairat Almaty. Dabei nimmt der FCB rund 5300 Flugkilometer auf sich, obwohl in der grössten Stadt Kasachstans nicht mehr sehr viel auf dem Spiel steht. Seit dem 1:1 in Nikosia weiss das Team von Patrick Rahmen nämlich, dass es im Frühling in den K.o.-Runden der Conference League mittun wird.

In der Ferne den Gruppensieg anpeilen

So geht es gegen den Gruppenletzten um Punkte für den Uefa-Koeffizienten, Prämiengelder sowie um die Möglichkeit, die Gruppe H als Sieger zu beenden – was die direkte Qualifikation für die Achtelfinals bedeuten würde. Als Gruppenzweiter müsste der FCB die 1/16-Finals gegen einen Drittplatzierten aus der Europa League bestreiten.

Vor den letzten beiden Runden liegen die Basler 2 Punkte hinter Karabach Agdam, das sie zum Abschluss der Gruppenphase im St. Jakob-Park empfangen. Damit der FCB dann eine Chance auf den Gruppensieg besitzt, sind Punkte in Kasachstan Pflicht.

04:48 Video Archiv: Basel besiegt Almaty zuhause mit 4:2 Aus Sport-Clip vom 30.09.2021. abspielen