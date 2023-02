Der FCB erwartet im Playoff-Hinspiel der Conference League am Donnerstag bei Trabzonspor eine «schwierige Aufgabe».

Spiel 1 nach der Entlassung von Alex Frei war ein Erfolg: Unter Interimstrainer Heiko Vogel gab es für Basel am Samstag gegen Sion einen 3:1-Sieg. Nun geht es für den FCB auf der europäischen Bühne weiter. Und die nächste Bewährungsprobe hat es in sich. In der Conference League treffen die Basler im Playoff-Hinspiel mit Trabzonspor auf den aktuellen türkischen Champion.

Möglichst keine Auswärtsniederlage

Basel erspielte sich als Zweiter der Gruppe H hinter Slovan Bratislava einen Platz in den Playoffs. Für die Türken geht es nach Rang 3 in der Europa League – sie mussten Ferencvaros Budapest und der AS Monaco knapp den Vortritt lassen – eine Liga tiefer weiter.

Vogel warnt vor brandgefährlichen Spielern und einem Hexenkessel. «Es wird die erwartet schwierige Aufgabe», so der Sportchef und Interimstrainer in Personalunion. «Wenn man dort nicht verliert, schaut es ganz gut aus», so Vogel. Diese Einschätzung teilt auch Fabian Frei. Auswärts nicht zu verlieren wäre schon mal «sehr, sehr gut», sagt er.

Schliessen 01:41 Video Frei: «Kein schlechtes Zeichen, wenn man Mitte Februar international noch dabei ist» Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden. 01:13 Video Vogel über die Conference League Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden. 01:08 Video Frei über das Duell gegen Trabzonspor Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Gute Erinnerungen an Trabzonspor

Dieses Kunststück gelang dem FCB beim bislang einzigen Aufeinandertreffen. In der Europa-League-Gruppenphase 2019/2020 spielte der FCB in der Türkei 2:2-Unentschieden. Zu Hause gab es damals einen 2:0-Sieg. Es war der Anfang einer europäischen Reise, die bis in den Viertelfinal führte.

Wenn du gewinnst, fallen dir die nächsten Tage ein wenig leichter.

Auch wenn Basel nun «Spiel für Spiel» nimmt, wie es Vogel ausdrückt, soll es selbstredend heuer europäisch erneut weitergehen. «Das Ziel muss natürlich sein, dass wir uns für die Achtelfinals qualifizieren», so Frei. Die Basis dafür wollen die Basler am Donnerstag legen.

An der Stimmung soll es nicht scheitern, denn diese ist nach dem Heimsieg gegen Sion gut. «Wenn du gewinnst, fallen dir die nächsten Tage ein wenig leichter», so Frei. Der FCB-Captain gibt zu, dass damit «eine gewisse Anspannung» abgefallen sei. Auch Vogel sagt: «Es tat uns gut, zu gewinnen, auch im Hinblick auf die Tabelle.» Doch er stellt klar: «Es war ein Anfang, mehr nicht.» Den nächsten Schritt wollen die Basler am Donnerstag machen.

01:25 Video Vogel: «Der Sieg gegen Sion war ein Anfang, aber nicht mehr» Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.