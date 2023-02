Der FCB bezwingt Sion in der 20. Runde der Super League zuhause mit 3:1.

Damit gestalten die Basler das erste Spiel unter Interimstrainer Heiko Vogel trotz frühem Rückstand erfolgreich.

Im Vorabendspiel gewinnt Servette zuhause gegen GC mit 2:1.

Der FC Basel hat die Ära nach Alex Frei erfolgreich eingeläutet. Für den am Montag entlassenen Trainer übernahm erstmals Heiko Vogel ad interim – und prompt kamen die Basler zum ersten Vollerfolg in der Meisterschaft seit dem 9. November 2022. Im heimischen St. Jakob-Park jubelte «Rotblau» sogar erstmals seit dem 23. Oktober.

Dass die Basler mit einer gehörigen Portion Motivation auftraten, war von Beginn weg zu spüren. Sie erarbeiteten sich im Nu mehrere hochkarätige Torchancen. Die beste vergab Andi Zeqiri, der nach 5 Minuten am Pfosten scheiterte.

Nackenschlag locker weggesteckt

Der Treffer fiel aber auf der anderen Seite – und das aus dem Nichts: Mit der ersten Aktion im gegnerischen Strafraum reüssierten die Sittener. Denis-Will Poha bediente im Zentrum Musa Aaraz, der volley per Latten-Unterkante einnetzte.

Die eiskalte Dusche liess das Basler Feuer nicht erlöschen. Im Gegenteil: Die «Bebbi» hielten an ihrem mutigen Matchplan fest, griffen die Sittener weiterhin früh an und waren sichtlich bestrebt, so häufig wie möglich das vertikale Spiel zu suchen.

So auch in der 37. Minute, als Zeki Amdouni Zeqiri in die Tiefe lancierte. Der Natistürmer umlief Sion-Hüter Heinz Lindner und schob ins leere Tor zum 1:1 ein. Der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt, doch der VAR grätsche korrekterweise dazwischen.

Entscheidung in der 2. Halbzeit

Die Dynamik der Partie änderte sich nach der Pause kaum – Basel drückte weiter und Sion kam mit den konsequenten gegnerischen Angriffen nicht zurecht. Apropos: Einen solchen trugen die Hausherren in der 61. Minute vor. Amdouni vollendete einen Konter im zweiten Anlauf und bescherte seinen Farben die erstmalige Führung.

Spätestens nach dem 3:1 in der 71. Minute von Hugo Novoa war die Partie – für Basel war es die 700. in der höchsten Schweizer Spielklasse – entschieden. Und für den FC Sion geht eine düstere Serie weiter: Er wartet seit 9325 Tagen (2. August 1997) auf einen Liga-Triumph am Rheinknie.

So geht's weiter

Der FCB begibt sich am kommenden Donnerstag auf europäisches Parkett. Im Rahmen der Conference League reisen die Basler in die Türkei und messen sich mit Trabzonspor. In der Super League heisst der nächste Gegner am 19. Februar Servette. Das Spiel geht im St. Jakob-Park über die Bühne. Sion gastiert einen Tag zuvor beim FC Winterthur.