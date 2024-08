Der FC Zürich scheitert in der 3. Runde der Conference-League-Quali an Vitoria Guimaraes.

Nach dem 0:3 im Hinspiel verlieren die Zürcher auch in Portugal mit 0:2.

Damit ist die Europacup-Saison für den FCZ früh beendet.

St. Gallen steht nach einem Kraftakt in Wroclaw dagegen in den Playoffs.

Der FC Zürich hätte ein mittleres Fussball-Wunder gebraucht, um nach dem Rückspiel in Guimaraes noch im europäischen Geschäft dabei zu sein. Nach dem 0:3 im heimischen Letzigrund im Hinspiel war die Aufgabe gegen den ohnehin schon favorisierten Gegner schwer. Und bereits früh wurde im Rückspiel klar: Mit der wundersamen Wende wird es nichts werden.

Die Portugiesen starteten besser und verwalteten den Vorsprung souverän. Ein Abschluss von Lindrit Kamberi aus der Distanz bleibt die gefährlichste Zürcher Offensivaktion in der 1. Halbzeit. Und als die Zürcher sich dann nach dem Seitenwechsel leicht mehr getrauten, fiel schnell das 1:0 für die Portugiesen.

Legende: Am Einsatz lag's nicht Doch Guimaraes war zu stark. Keystone/EPA/ESTELA SILVA

Kein Ehrentreffer

Eine schöne Kombination von Vitoria fand sein Ende bei Manu. Dieser zog ab und traf via Pfosten zur Führung und zur definitiven Entscheidung in diesem Duell. Telmo Arcanjo doppelte in der 70. Minute nach, als er nach einem Abpraller von Yanick Brecher auf 2:0 erhöhte.

Danach plätscherte die Partie dem Ende entgegen, mit dem Gesamtskore von 5:0 war dieses Duell entschieden. In der Schlussphase standen die Portugiesen dem 3:0 sogar noch näher als der FCZ einem möglichen Ehrentreffer.

So geht's weiter

Im Schweizer Cup trifft der FC Zürich am Sonntag in der 1. Runde auf Zug 94 (ab 16:00 Uhr live bei SRF). In der Super League steht eine Woche später das Duell beim FC St. Gallen an. Auf den nächsten europäischen Auftritt muss der FCZ mindestens bis im nächsten Sommer warten.