Dereck Kutesa zeigt in der Conference-League-Quali bei seinem neuen Klub seine Skorerqualitäten.

Legende: Hat sich bei AEK Athen gut eingefügt Dereck Kutesa. imago images/NurPhoto

Erfolgserlebnis für Dereck Kutesa: Der dreifache Schweizer Internationale war massgeblich am Vorstoss seines neuen Klubs AEK Athen in die Playoffs zur Conference League beteiligt.

Im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen den zypriotischen Vertreter Aris Limassol wurde Kutesa in der 85. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. In der Verlängerung erzielte der 27-jährige Genfer erst das 2:1, ehe er den dritten Athener Treffer von Luka Jovic vorbereitete.

Nun gegen Anderlecht

Für Kutesa, der diesen Sommer von Servette in die griechische Hauptstadt gewechselt hatte, waren es im dritten Teileinsatz für seinen neuen Arbeitgeber die ersten beiden Skorerpunkte. In den Playoffs trifft AEK Athen auf die Belgier von Anderlecht.

Conference League