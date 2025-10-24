Die Lincoln Red Imps tragen sich mit dem 2:1 über Lech Posen in der Conference League in die Geschichtsbücher ein.

Legende: Historisches Resultat Die Spieler der Lincoln Red Imps posieren nach dem Coup vor der Anzeigetafel. imago images/Ball Raw Images

Stolz stellten sich die Helden des Lincoln Red Imps FC vor der Anzeigetafel auf, die Weiss auf Schwarz von ihrer historischen Tat kündete. Soeben hatten sie den polnischen Meister Lech Posen bis auf die Knochen blamiert und mit dem 2:1 in der Conference League Geschichte geschrieben. Es war der erste Sieg eines Teams aus Gibraltar in der Gruppen- oder Ligaphase eines Europacup-Wettbewerbs.

«Das ist das Ergebnis einer magischen Nacht und wohlverdienter Arbeit», schwärmte Matchwinner Christian Rujens, der die Sensation mit seinem Treffer (88.) perfekt gemacht hatte.

Trainer beschwörte Glauben an den Coup

Wie unwahrscheinlich der Coup der halbprofessionellen Red Imps (rote Kobolde) war, verdeutlicht eine Zahl: Alle 39'400 Einwohner Gibraltars würden ins Stadion von Posen passen, das 42'800 Plätze hat.

Der spanische Trainer Juanjo Bezares sieht in seinen Spielern «Champions», wie er betonte. «Wir sollten keine Ausreden haben, ob wegen des Budgets oder der Spieler. Sobald man daran glaubt, ist alles möglich. Wir selbst setzen die Grenzen.»

