Der 20-jährige Nigerianer Gift Orban hat Europacup-Geschichte geschrieben. Der Stürmer von Gent erzielte beim 4:1-Auswärtssieg der Belgier im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Basaksehir Istanbul innerhalb von weniger als vier Minuten drei Tore (31., 32., 34.) und schaffte damit den schnellsten Hattrick in einem europäischen Klubwettbewerb.

Zuvor hatte Liverpools Stürmer Mohamed Salah seit dem letzten Oktober den Rekord gehalten (3 Tore in 6 Minuten beim 7:1 gegen die Glasgow Rangers in der Champions League).

Auch sonst treffsicher

Orban hatte bereits beim 1:1 im Hinspiel getroffen. Und auch in der belgischen Liga zeigte er sich seit seinem Wechsel von Stabaek (NOR) zu Gent im Winter äusserst gefährlich. Beim 6:2 am Wochenende gegen Zulte Waregem gelangen ihm gar 4 Tore. In insgesamt 9 Spielen netzte er bisher 12 Mal ein.