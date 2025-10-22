Der Mainz-Coach war schon in jungen Jahren ein schlechter Verlierer – und machte auch nicht vor Familienmitgliedern halt.

Legende: Kann sein Temperament nicht immer zügeln Bo Henriksen. imago images/Jan Huebner

«Ich habe als Kind gegen meinen grossen Bruder im Garten Fussball gespielt. Er sagte mir, dass er jetzt an mir vorbeirennen und ein Tor schiessen wird. Ich sagte nur, dass ich ihn vorher umgrätschen werde», verriet Mainz-Trainer Bo Henriksen der Sport Bild: «Er war schneller als ich und ging dann wirklich an mir vorbei. Da habe ich ihn weggegrätscht und er hat sich dabei sein Bein gebrochen.»

Es ist nicht nur eine Krux für einen selbst, wenn man nicht gut verlieren kann.

Mit dieser Anekdote überraschte der Ex-FCZ-Trainer vor dem 2. Spiel in der Ligaphase der Conference League am Donnerstag gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina. «Wir sassen danach stundenlang in der Notaufnahme. Er war verständlicherweise ziemlich sauer und mir tat es natürlich total leid», berichtete Henriksen: «Es ist nicht nur eine Krux für einen selbst, wenn man nicht gut verlieren kann.»

Um so mehr dürfte es Henriksen wurmen, dass der FSV in der Bundesliga mit lediglich 4 Punkten aus 7 Spielen auf dem drittletzten Platz rangiert. Im Europacup sieht es dagegen besser aus. Am 1. Spieltag gewannen die Rheinhessen bei Omonia Nikosia auf Zypern (1:0).