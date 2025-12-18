Legende: Aktuell ist guter Rat teuer für Simon Sohm und die AC Fiorentina. Image Photo Agency/Getty Images

Seit dem Wiederaufstieg 2004 hat die AC Fiorentina in der Serie A öfter den Europacup (8 Mal) erreicht als sich in der 2. Tabellenhälfte klassiert (5 Mal). In dieser Saison passt aber gar nichts zusammen bei der «Viola», obwohl im Sommer rund 80 Millionen Euro in Neuzugänge – darunter auch der Schweizer Simon Sohm – investiert wurden.

Trotz Offensivensivkäften wie Moise Kean, Roberto Piccoli oder Edin Dzeko und David de Gea im Tor gelang noch kein einziger Sieg in der Liga. Mit nur 6 Punkten aus 15 Spielen liegt Florenz am Tabellenende, 8 Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegs-Platz.

Wieso Mainz statt Lausanne? Box aufklappen Box zuklappen SRF kann dank einer Sublizenz, die die SRG von Rechteinhaber blue Sport erworben hat, an allen Europa-League- und Conference-League-Spieltagen am Donnerstag eine Partie live im Free-TV ausstrahlen. Allerdings ist diese Sublizenz an Bedingungen geknüpft. Diese Rahmenbedingungen lassen es in dieser Runde leider nicht zu, dass SRF die Partie von Lausanne-Sport übertragen kann. Wenn immer möglich legt SRF aber den Fokus auf die Schweizer Teams und der Donnerstagabend wird in den kommenden Runden regelmässig zum «Schweizer Abend». Beim SRG-Livespiel Mainz gegen Samsunspor stehen aber ebenfalls zwei Schweizer im Fokus – Trainer Urs Fischer und Natispieler Silvan Widmer.

In der Conference League auf Kurs

Entsprechend gross ist der Zorn in Florenz. Auf Bannern der Tifosi wird die Mannschaft als «Schande der Stadt» beschimpft.

In der Conference League sieht die Lage etwas besser aus. Mit 9 Punkten aus 5 Spielen ist das Weiterkommen bereits gesichert, gar ein Rang in den Top 8 ist noch möglich. Lausanne-Sport liegt mit einem Punkt Rückstand ebenfalls auf Kurs und darf sich auf einen attraktiven Gegner freuen – trotz dessen Katastrophen-Saison.

