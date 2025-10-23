Lausanne trifft am Donnerstag auf die Hamrun Spartans, den ersten maltesischen Klub in einer europäischen Gruppenphase.

Legende: Wollen auch in Europa mehr als nur Statisten sein Die Hamrun Spartans (im Bild Ognjen Bjelicic). Getty Images/Lukasz Germaniuk/Eurasia Sport Images

In Malta sind die Hamrun Spartans schon länger das Mass aller Dinge. In den letzten 5 Jahren wurde der Klub aus dem 10'000-Seelen-Städtchen Hamrun 4 Mal Meister.

Der Vorstoss in die Conference League war aber historisch: Erstmals überhaupt ist ein maltesischer Klub in einer europäischen Gruppenphase dabei.

In Champions-League-Quali gestartet

Nach einem Penaltydrama gegen Zalgiris Vilnius überstand man zunächst die 1. Runde in der Champions-League-Quali. Gegen Dynamo Kiew (2. Runde) und Maccabi Tel Aviv (3. Runde EL-Quali) war dann kein Kraut gewachsen, ehe in den Playoffs zum dritthöchsten Europacup-Wettbewerb Riga bezwungen wurde.

Hamrun, dessen Kaderwert sich laut transfermarkt.com auf 5,3 Mio. Euro beläuft, ist am Donnerstag gegen Lausanne (knapp 27 Mio.) klarer Aussenseiter. Zum Auftakt mussten sich die tapferen Malteser Jagiellonia Bialystok (POL) 0:1 geschlagen geben.

Im Ensemble des italienischen Trainers Giacomo Modica befindet sich mit dem Tessiner Merlin Hadzi auch ein ehemaliger Schweizer U-Internationaler.

