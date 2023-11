In Brügge will sich Lugano am Donnerstag eine gute Ausgangslage schaffen, um europäisch zu überwintern.

Legende: Hält sich in der Sonnenstube der Schweiz fit Xherdan Shaqiri. KEYSTONE/TI-PRESS / DAVIDE AGOSTA

Vor einigen Tagen hat Xherdan Shaqiri seine Zelte wieder im Tessin aufgeschlagen. Wie schon im Vorjahr schloss sich der Natispieler nach dem Saisonende von Chicago Fire in der Major League Soccer dem Trainingsbetrieb des FC Lugano an, um sich für die kommenden EM-Quali-Spiele fit zuhalten.

Trainer Mattia Croci-Torti hätte wohl nichts dagegen gehabt, wenn er Shaqiri gleich nach Belgien hätte mitnehmen können. Das Hinspiel vor zwei Wochen brachte für Lugano nämlich nicht das gewünschte Resultat. 1:3 hiess das Verdikt am Ende einer ziemlich einseitigen Conference-League-Partie. Die Tabellenführung mussten die Tessiner an den Gruppenfavoriten aus Brügge abtreten. Und auch die Norweger von Bodö/Glimt zogen aufgrund des besseren Torverhältnisses am Team von Croci-Torti vorbei.

04:43 Video Archiv: Lugano muss sich Brügge geschlagen geben Aus Sport-Clip vom 27.10.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden.

Der wichtige Sieg in Istanbul

Einzig Besiktas Istanbul liegt noch hinter dem FC Lugano. Gegen die Türken drehten die Tessiner mit drei Toren in der Schlussphase ein schon verloren geglaubtes Auswärtsspiel und siegten gegen den Favoriten 3:2. Ein Resultat, das vor der Partie nur die wenigsten für möglich gehalten hätten, ist das Kader der Türken doch gespickt mit grossen Namen wie Gedson Fernandes, Ante Rebic oder Vincent Aboubakar und rund viermal wertvoller als jenes der Luganesi.

Mit dem Sieg in Istanbul legte Lugano den Grundstein für die gute Ausgangslage, in der sich der Dritte der vergangenen Super-League-Saison nach der Hälfte der Gruppenphase befindet. Eine weitere Überraschung in der Fremde, und die Chancen auf das Weiterkommen steigen weiter. Die Belgier sind jedoch eine Heimmacht und diese Saison zu Hause noch ungeschlagen (5 Siege, 5 Unentschieden). Das war Besiktas jedoch auch, bis Lugano den Türken nach fünf Siegen und einem Remis die erste Heimniederlage der Saison zufügte. Ein gutes Omen also für die Tessiner.

Sinkende Formkurve

Freilich weniger Grund zum Frohlocken bietet der Blick auf die Formkurve der Tessiner. Der letzte Sieg in der Super League feierte Lugano Ende September. Seither resultierten in vier Partien drei Niederlagen, zuletzt setzte es am Samstag eine 1:3-Pleite bei Lausanne-Sport ab.

Shaqiri wird von der Schweiz aus mit seinem Trainingsklub mitfiebern müssen. Ob der weitgereiste 32-Jährige mit wertvollen Tipps für das Rückspiel aufwarten kann, darf bezweifelt werden. In 484 Spielen stand ihm bisher noch nie ein Klub aus Belgien gegenüber.