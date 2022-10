Für Basel war die Devise vor dem Heimspiel gegen den schwierigsten Gruppengegner klar: Soll der 3. Sieg im 3. Spiel her, muss der Motor hinten und vorne heiss laufen. Trainer Alex Frei erhoffte sich mit Sturmspitze Andi Zeqiri und Jean-Kévin Augustin als Zehner viel Offensiv-Drang und Kreativität.

Doch beiseite mit Wunschdenken und dem Konjunktiv, dazu kam es nämlich nicht: Die «Bebbi» gingen nach einer verhaltenen Leistung als Verlierer und mit einem Resultat von 0:2 vom Platz.

Defensiv-Verhalten: ungenügend

Seinen Lauf genommen hatte das Unheil in der 1. Halbzeit, als es dem FCB nicht gelungen war, 62 Prozent Ballbesitz in Zählbares umzumünzen. Während sich die Offensive nach der Halbstunden-Marke ansatzweise in Szene setzen konnte, passte bei der Defensive gar nichts zusammen. Slovan liess sich nicht zwei Mal bitten und kam vor der Pause zum Doppelschlag:

Eine hohe Flanke gelangt zu Lukas Pauschek, der simpel per Kopf einnetzt. Gut gemacht vom Slowaken, doch hatte er bei der Skore-Ouvertüre auch leichtes Spiel – die Basler Defensive hatte ihn komplett aus den Augen verloren. 45. Minute +1: Aus ihrem Fehler scheint die FCB-Hintermannschaft nicht gelernt zu haben. Die Slowaken kommen an Andy Pelmard und Noah Katterbach, welche sich wie Zuschauer verhalten, problemlos vorbei. Der Torschütze zum 2:0 heisst Aleksandar Cavric.

Legende: Waren beim 0:2 zu passiv Basels Andy Pelmard (Mitte) und Noah Katterbach am rechten Bildrand. Keystone / Anthony Anex

Dreikampf um 2 Tickets bahnt sich an

Auch in der 2. Halbzeit konnten die «Bebbi» sich vor 15'000 Zuschauern im St. Jakob-Park keine Topchance erspielen, die Ausbeute des Gastes aus der slowakischen Hauptstadt hätte gar höher ausfallen können. Siegreich war neben Bratislava in der Gruppe H auch Pjunik Jerewan. Die Armenier setzten sich zuhause gegen Zalgiris Vilnius aus Litauen mit 2:0 durch. Damit führen Basel und Jerewan die Tabelle nach dem 3. Spieltag zwar mit 6 Punkten an, Bratislava mit 4 Zählern lauert aber unmittelbar dahinter.

So geht's weiter

Lange verschnaufen kann der FCB nach diesem Rückschlag nicht, am Sonntagnachmittag gastiert man in der 10. Runde der Super League in Lugano. Am Donnerstag, 13. Oktober, kommt es beim 4. Gruppenspiel der ECL zur Reprise gegen Bratislava, dann spielt die Frei-Equipe auswärts. Anpfiff ist um 18:45 Uhr.