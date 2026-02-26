Lausanne scheidet in der Conference League nach einem 1:2 zuhause gegen Sigma Olomouc in den Playoffs aus.

Einen frühen Rückstand können die Waadtländer noch ausgleichen, nach dem 1:2 platzt der Achtelfinal-Traum.

Damit muss sich auch der letzte Schweizer Vertreter aus dem Europacup verabschieden.

In der 4. Minute der Nachspielzeit brandete plötzlich noch einmal grosser Jubel im Stade de la Tuilière auf. Innenverteidiger Karim Sow, der die letzten Minuten sowieso nur noch ganz vorne verbrachte, köpfelte eine Hereingabe von Enzo Kana-Biyik zum 2:2 ins Netz. Bei diesem Spielstand hätten sich die Waadtländer in die Verlängerung gerettet. Doch der Jubel verstummte schnell wieder: Kana-Biyik stand vor der Flanke knapp im Abseits, der Treffer zählte nicht.

Danach kam Lausanne zu keiner weiteren Chance, die Partie endete 1:2 für Sigma Olomouc – und Lausanne muss sich aus dem europäischen Geschäft verabschieden. Die Tschechen waren keineswegs übermächtig, in den entscheidenden Situationen aber einen Ticken wacher und effizienter gewesen.

Bittere Gegentore

Nach 22 Minuten hatte Jachym Sip die Gäste nach einem schnellen Angriff in Führung geschossen. Danijel Sturms flache Hereingabe konnte der Angreifer problemlos über die Linie schieben. Auf diesen Rückstand hatte Lausanne noch reagieren können. Omar Janneh war in der 35. Minute für den Ausgleich besorgt, spektakulär und über Umwege flog sein Abschluss ins Netz.

Es war der Auftakt zur besten Lausanner Phase in der Partie. Fünf Minuten nach dem Ausgleich fasste sich Sow nach einem Solo ein Herz und scheiterte an der Latte. Nachdem das 2:1 des Teams von Peter Zeidler aber nicht fiel, musste es einen weiteren Rückschlag einstecken. Nach einem Eckball stimmte die Zuordnung überhaupt nicht. Antonin Rusek verwertete eine flache Hereingabe ungestört zum 2:1.

Letztes Schweizer Team draussen

Damit endet das Conference-League-Abenteuer von Lausanne in den Achtelfinal-Playoffs. Trainer Zeidler, der sich das Datum des Finals – 27. Mai – schon in die Agenda eingetragen hatte, kann diesen Eintrag wieder löschen.

Mit dem Out ist auch klar, dass die Schweiz in keinem der drei Klubwettbewerbe mehr vertreten ist und auch in zwei Jahren maximal vier Vertreter in die europäischen Pokale schicken wird.

So geht's weiter

Am Freitag werden die Achtelfinals in der Conference League ausgelost, allerdings ohne Lausanne im Lostopf. In der Meisterschaft geht's für die Waadtländer am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FC Basel weiter.

