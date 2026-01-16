Für die Waadtländer geht die Europa-Reise in Tschechien weiter. Lausanne-Sport trifft in den Conference-League-Playoffs auf Sigma Olomouc.

Legende: Wird auch in Olmütz gejubelt? Peter Zeidler und sein Team. Freshfocus/Pascal Muller

Will Lausanne-Sport in die Achtelfinals der Conference League einziehen, muss es sich in den Playoffs gegen Sigma Olmouc durchsetzen. Dies ergab am Freitag die Auslosung in Nyon. Das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Duell findet am 19. und 26. Februar statt. Die Waadtländer treten erst auswärts in Tschechien an und geniessen dann in der Reprise Heimrecht.

Bei einem Erfolg ginge es für die Equipe von Peter Zeidler ab dem 12. März weiter gegen ein Team, das sich in der Ligaphase unter den Top 8 klassiert hat. Lausanne schloss diese Runde als 9. der Tabelle ab. Das ultimative Ziel aller noch im Wettbewerb stehenden Teams heisst dann Leipzig. Dort findet nämlich am 27. Mai das Endspiel der Conference League statt.

