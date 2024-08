St. Gallen und Trabzonspor trennen sich im Hinspiel der Conference-League-Playoffs 0:0.

FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi glänzt mit mehreren starken Paraden.

Kurz vor Schluss trifft Willem Geubbels, doch der Treffer wird vom VAR annulliert.

Lugano spielt in den Europa-League-Playoffs gegen Besiktas 3:3, Servette unterliegt Chelsea auswärts 0:2.

In der 87. Minute schien St. Gallen der Lucky Punch zu glücken. Nach einem Eckball nickte Willem Geubbels ein, das Stadion explodierte. Doch die Freude währte nur kurz.

Schiedsrichter Miguel Nogueira wurde vom VAR an die Seitenlinie zitiert. Dort sah der Unparteiische, dass der FCSG-Angreifer seinen Gegenspieler kurz vor dem Tor am Trikot gezogen hatte. Der Treffer wurde zurückgenommen.

00:45 Video Der annullierte Treffer von Geubbels Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Zigi als Retter in der Not

Es wäre ein guter Lohn für eine ansprechende zweite Halbzeit gewesen, in der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus der Türkei aber wesentlich mehr Spielanteile und die besseren Chancen gehabt. Mehrfach war es Keeper Lawrence Ati Zigi, der in höchster Not retten musste.

02:20 Video Zigi kann sich gegen Trabzonspor gleich mehrfach auszeichnen Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Ein erstes Mal vereitelte Zigi nach 7 Minuten gegen Edin Visca eine Topchance, kurz darauf lenkte er einen Lupfer von Enis Bardhi an die Latte. Später parierte er erneut gegen Bardhi (24.), ehe er kurz vor dem Pausenpfiff erneut eine Doppelchance von Trabzonspor zunichte machte und so einen Rückstand verhinderte.

Nur einmal konnte auch Zigi dem Ball nur noch hinterherschauen, als Visca das Tor der St. Galler nach einem Eckball nur knapp verfehlte (32.).

Csoboth mit dem Matchball auf dem Fuss

St. Gallen verdiente sich das Remis mit einer etwas aktiveren Spielweise im 2. Durchgang. Und nach Geubbels aberkanntem Treffer bot sich Kevin Csoboth in der 7. Minute der Nachspielzeit plötzlich nochmals die Chance auf den späten Führungstreffer, doch sein Schuss aus spitzem Winkel strich haarscharf am weiten Pfosten vorbei.

00:33 Video Csoboth mit der Chance zum Lucky Punch Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

So blieb es beim 0:0, das beiden Teams alle Chancen aufs Weiterkommen offenlässt.

So geht es weiter

Um sich optimal auf das Rückspiel vorbereiten zu können, hat St. Gallen eine Spielverschiebung in der Meisterschaft beantragt. So sind die Ostschweizer am Wochenende spielfrei, ehe es am kommenden Donnerstag in die Türkei geht. Die Partie ist auf 19 Uhr (live bei SRF) angesetzt.

Schliessen 02:32 Video Görtler: «Bin kein Fan vom VAR» Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden. 01:37 Video Maassen: «Wenn du keine Tore schiesst, darfst du keine bekommen» Aus Sport-Clip vom 22.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.