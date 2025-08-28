Die beiden Westschweizer Teams haben sich in den Hinspielen der Conference-League-Playoffs ein 1:1 erkämpft. Nun muss diese Leistung bestätigt werden.

Lausanne könnte zum ersten Mal seit 15 Jahren in eine Europacup-Gruppenphase einziehen. Das 1:1 im Hinspiel im Stade de la Tuilière gegen das favorisierte Besiktas Istanbul war ein schlechter Lohn für das Team von Peter Zeidler. So müssen die Waadtländer am Donnerstag im Hexenkessel von Istanbul siegen, um den Coup zu schaffen.

Eines muss in der türkischen Millionenmetropole im Vergleich zum Hinspiel deutlich besser werden bei den Westschweizern: die Chancenverwertung. Während die Star-Truppe von Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Lac Léman aus neun Abschlüssen ein Tor verbuchte, brauchte das Heimteam 21 Versuche für einen Treffer.

Am Wochenende hatten beide Teams in der Meisterschaft spielfrei, um sich optimal auf das Rückspiel vorbereiten zu können. Ein Teil der Vorbereitung könnte für die Lausanner auch sein, sich beim FC Lugano einen Rat einzuholen, wie man das Rückspiel nicht angehen sollte.

Im vergangenen Jahr hatten die Tessiner mit einem 3:3 aus dem Hinspiel ebenfalls eine vielversprechende Ausgangslage. Im Rückspiel gingen sie dann aber gleich mit 1:5 unter. Um ein ähnliches Szenario zu verhindern, braucht Lausanne erneut eine starke Leistung, wohl die beste der bisherigen Saison.

Auch Servette braucht den Sieg

Für Servette geht es darum, nicht zum zweiten Mal in Folge nach mehreren Quali-Runden ohne Teilnahme an einer europäischen Ligaphase dazustehen. Fortuna meinte es in letzter Zeit nämlich nicht allzu gut mit den Genfern. Im vergangenen Jahr bescherte das Los in der Europacup-Qualifikation den portugiesischen Spitzenklub Braga und Chelsea. Heuer sehen sich die Westschweizer in den Playoffs der Conference League Schachtar Donezk gegenüber. Der 15-fache ukrainische Meister qualifizierte sich in den vergangenen acht Jahren stets für die Champions League.

Servette überraschte vor Wochenfrist im Donezker Exil in Krakau und holte mit viel Glück ein 1:1. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, in dem sich das Team von Jocelyn Gourvennec jedoch deutlich steigern muss. Die «Grenats» sind gewarnt: In der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League verspielten sie ein 1:0-Polster gegen Viktoria Pilsen vor Heimpublikum.

