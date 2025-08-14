Der FC Lausanne gewinnt nach dem 3:1 zuhause auch das Rückspiel beim FC Astana mit 2:0.

Damit ist in der Quali zur Ligaphase der Conference League noch eine letzte Hürde – wahrscheinlich Besiktas – zu überwinden.

Für Lausanne treffen Beyatt Lekoueiry (48.) und Gaoussou Diakité (66.).

Lausannes Weg zur ersten Europapokal-Gruppenphase seit 2010 (damals Europa League) ist nicht mehr weit. Das Team von Trainer Peter Zeidler besiegte den FC Astana aus Kasachstan auch im Rückspiel und muss nun noch einen letzten Quali-Gegner aus dem Weg räumen. Dieser dürfte allerdings mit Besiktas ein grosses Kaliber sein.

Vorentscheidung kurz nach Wiederbeginn

Nach dem enttäuschenden Heimauftritt gegen den FC Zürich am letzten Sonntag (1:2) präsentierte sich Lausanne auswärts im 4629 Kilometer entfernten Astana wieder von der besseren Seite – allerdings erst im zweiten Durchgang.

Nur etwa zwei Minuten nach Wiederanpfiff war es Beyatt Lekoueiry gewesen, der dank etwas Glück im Strafraum an den Ball kam und sich nicht zweimal bitten liess. Der 20-jährige Offensivspieler aus Mauretanien versenkte die Kugel direkt mit links. Das Gesamtskore lautete nun 4:1 – die letzten kleinen Hoffnungen auf Seiten des Heimteams dürften damit verflogen sein.

Spätestens dann aber in der 66. Minute, als Gaoussou Diakité zum 2:0 für Lausanne einnetzte. Der 19-jährige Malier, der in den vergangenen vier Partien nicht mehr getroffen hatte, übernahm den Ball in der eigenen Platzhälfte, rannte über das halbe Spielfeld und traf letztlich eiskalt. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schluss. Für den letzten Aufreger sorgte Astanas Maks Ebong, der in der 86. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Alu-Pech in erster Halbzeit

In der ersten Halbzeit hatte sich Lausanne in der Astana Arena vorerst aufs Verteidigen konzentriert. Dabei blieben die Gäste nicht ohne Beschäftigung. Die Kasachen marschierten von der ersten Minute an nach vorne und tauchten das eine oder andere Mal gefährlich vor Goalie Karlo Letica auf.

Die Waadtländer kamen erst nach etwa einer halben Stunde richtig in der Partie an – und hatten die besseren Möglichkeiten. Captain Olivier Custodio scheiterte mit seinem Freistoss an Goalie Mukhammedzhan Seysen (42.); in der Nachspielzeit der ersten Hälfte köpfelte Bryan Okoh den Ball nach einem Custodio-Corner an den Pfosten. Eine unglückliche Aktion, die nicht mehr bestraft werden sollte – im Gegenteil.

So geht's weiter

In der letzten Quali-Runde vor der Conference-League-Ligaphase bekommt es Lausanne sehr wahrscheinlich mit Besiktas Istanbul (4:1-Sieg im Hinspiel bei St. Patrick's) zu tun. Als nächstes geht es aber in der Startrunde des Schweizer Cups weiter – dort wartet am Sonntag Vevey-Sports (15:30 Uhr, live im SRF-Stream).

