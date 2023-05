Mit dem 2:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Conference League bei der Fiorentina hat sich der FC Basel eine gute Ausgangslage geschaffen, um im Rückspiel zuhause den Vorstoss in den Final zu schaffen. SRF-Experte Kay Voser glaubt an den Coup des FCB: «Ich denke, dass sich Basel durchsetzen wird. Mein Tipp ist ein 1:1.»

Voser nennt auch gleich das Rezept, wie die Basler das Rückspiel erfolgreich gestalten können: «Sie müssen defensiv kompakt stehen und versuchen, immer wieder Nadelstiche zu setzen. Und sie müssen an sich glauben und aggressiv in den Zweikämpfen sein.»

Trotz seiner Zuversicht erwartet Voser angesichts der Qualitäten der Fiorentina eine schwierige Aufgabe. «Sie sind spielerisch sehr stark. Ich habe das Gefühl, dass die Italiener am Anfang kommen werden wie die Feuerwehr.»

Welchen Einfluss die 1:6-Klatsche in der Liga gegen St. Gallen am letzten Sonntag auf das Duell mit der Fiorentina für Voser hat, wie gefährlich er Fiorentina-Stürmer Arthur Cabral einschätzt und was er zu einem möglichen Final-Einzug sagt, sehen Sie oben im Video.