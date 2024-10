Mit ihrem Vorsprung im direkten Vergleich zu Lugano können sich die Finnen am Donnerstag bei ihrem Conference-League-Gastspiel in Thun nichts kaufen.

Legende: Gute Laune war einmal HJK Helsinki steht vor einem komplizierten Saisonabschluss. imago images/Matti Raivio/All Over

Da die Fussball-Meisterschaft in Finnland schon am 6. April begann, endet sie in Kürze am 19. Oktober. HJK Helsinki befindet sich einerseits also bereits auf der Zielgeraden, hat andererseits bis zum Jahresschluss noch 6 Auftritte in der Conference League vor der Brust – mit Ausgangspunkt diesen Donnerstag gegen den FC Lugano in dessen europäischem Exil in Thun.

Das Meister-Team aus der Metropole tritt nach dem Erreichen der Championship-Phase an Ort. Nur 2 Punkte sind aus den letzten 3 Partien dazugekommen. Auf Rang 3 abgerutscht mit 5 Zählern Rückstand, wurde aus der Titelverteidigung im Prinzip eine Mission impossible. Ausgerechnet ein 2000-km-Trip unterbricht nun die erhoffte Aufholjagd.

Luganos Saison: Noch jung, unverbraucht und ohne Handicap

Und im Berner Oberland treffen die Nordländer auf einen Widersacher, der in zweierlei Hinsicht an einem ganz anderen Punkt der Saison steht:

In der Schweiz ist die Meisterschaft noch jung, nämlich erst 8 Spieltag alt.

Das Team von Trainer Mattia Croci-Torti ziert punktgleich mit Luzern und Zürich die Dreier-Spitze in der Super League, hat also noch alle Optionen. Auch bei der jüngsten Ausbeute gelten andere Massstäbe: Für die Tessiner resultierten aus den letzten 3 Begegnungen hierzulande 7 Punkte, überhaupt gab es erst eine Niederlage – am 11. August beim 2:3 gegen Luzern.

Weitere Fakten zu Luganos Kontrahent HJK Helsinki

Die Gründung geht auf das Jahr 1907 zurück.

HJK ist die Abkürzung für Helsingin jalkapalloklubi – zu deutsch schlicht Helsinkier Fussballklub.

Seit 1964 hielt man sich ohne Unterbruch im Oberhaus, der Veikkausliiga.

HJK ist der einzige europäische Klub, der sowohl beim Männer- als auch beim Frauenfussball Rekordmeister seines Landes ist. Bei den Männern ist der Trophäenschrank mit 33 Meisterpokalen (4-mal in Serie seit 2020) und 14 Pokalgewinnen gefüllt, die Frauen-Abteilung steht bei 23 Meisterschaften.

HJK Helsinki ist der bislang einzige finnische Vertreter in der Champions-League-Gruppenphase (1998/99) und war schon zweimal in der Europa League dabei. Nun starten die Finnen ihre 3. Kampagne auf dritthöchstem internationalen Niveau.

Auch in dieser Statistik hat Helsinki die Nase gegenüber dem FC Lugano knapp vorn. Die Tessiner lancieren nach 2 Europa-League-Kampagnen (2017/18 und 2019/20) ihre 2. Gruppenphase auf Stufe Conference League. Aber beim direkten Kräftemessen zählt bekanntlich nicht die Historie, sondern die aktuelle Form. Und diese spricht für den Schweizer Vertreter ...