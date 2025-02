An den Tessinern liegt es, die Super League im Uefa-Ranking noch den entscheidenden einen Platz nach vorne zu bringen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Mit vereinten Kräften Der FC Lugano (hier im Spiel der Liga-Phase gegen Gent) ist in dieser Saison das erfolgreichste Schweizer Europacup-Team. Imago/Photo News

Von Platz 12 zum Ende der letzten Saison ist die Schweiz in der Uefa-Fünfjahreswertung inzwischen auf den 16. Rang abgestürzt. Bleibt es so, wird ab der übernächsten Saison (2026/27) nur noch der Schweizer Meister die Chance haben, in der Champions-League-Qualifikation anzutreten.

Dies noch abzuwenden, liegt nun in den Händen des FC Lugano, des einzig im Europacup verbliebenen Schweizer Vertreters. Das Team von Coach Mattia Croci-Torti trifft in den Conference-League-Achtelfinals auf Celje aus Slowenien.

Europacup-Punkte der Schweizer Teams 2024/25 Box aufklappen Box zuklappen Lugano: 14,25 (Quali CL, EL, Ligaphase ECL und Bonus)

14,25 (Quali CL, EL, Ligaphase ECL und Bonus) YB: 8 (Quali CL und Bonus CL-Ligaphase)



8 (Quali CL und Bonus CL-Ligaphase) St. Gallen: 8 (Quali und Ligaphase ECL)



8 (Quali und Ligaphase ECL) Servette: 1,5 (Quali EL und ECL)



1,5 (Quali EL und ECL) Zürich: 1,5 (Quali ECL) Total: 33,25 : 5 (Anzahl Teams) = 6,650 Ranking-Punkte

Die gute Nachricht: Dänemark auf Platz 15 – dieser brächte einen 2. Platz in der CL-Quali mit sich – ist weiterhin in Reichweite. Midtjylland schied in den Europa-League-Playoffs aus und kann keine Punkte mehr sammeln.

Im Fernduell mit Kopenhagen (in der Conference League überraschend weiter gegen Heidenheim) muss Lugano in den nächsten Runden versuchen, rund 3,5 Punkte mehr zu gewinnen als die Dänen (Sieg=2 Punkte, Remis=1 Punkt, Erreichen der nächsten Runde=0,5 Punkte).

Achtung vor Polen

Die schlechte Nachricht: Von hinten droht Gefahr von Polen, das mit Legia Warschau (7. der Liga-Phase) und Bialystok (Playoff-Sieger gegen Backa Topola) gleich doppelt vertreten ist. Polens Rückstand auf die Schweiz beträgt nur 0,35 Ranking-Punkte – umgerechnet weniger als ein Sieg.

Im Vierkampf Luganos mit Kopenhagen, Legia und Bialystok kommt erschwerend hinzu, dass die Dänen und Polen nur mit 4 Teams in die Europacup-Saison starten durften. Dies hat zur Folge, dass alle gewonnenen Punkte lediglich durch 4 geteilt werden, die Schweizer Punkte dagegen durch 5.

Stand in der Fünfjahreswertung (Ausschnitt) Box aufklappen Box zuklappen 15. Dänemark: 33,981

16. Schweiz: 33,225

17. Polen: 33,000

Nächste Saison mit 2 CL- und 2 EL-Plätzen

Die Europacup-Plätze für die nächste Saison stehen bereits fest. Diesen Sommer wird die Schweiz als Vorjahres-12. je 2 Plätze in der CL- und EL-Qualifikation sowie einen in der ECL-Quali haben – also eine bessere Ausgangslage als noch letztes Jahr (2-1-2).

Luganos Auftritte in der Liga-Phase