Lausanne misst sich in der Conference League mit einem wenig bekannten Team aus Tschechien. Da muss der Video-Analyst kreativ werden.

Lausanne-Sport misst sich in der Conference-League-Playoffs mit Sigma Olomouc. Am Donnerstagabend (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei) findet das Rückspiel statt. Im Hinspiel erspielten sich die Waadtländer mit einem 1:1 in Tschechien eine gute Ausgangslage.

Kennt man den Gegner vom ersten Vergleich inzwischen bestens, war dies vor dem Aufeinandertreffen letzte Woche noch anders gewesen. Schliesslich ist Sigma Olomouc kein bekannter Name im europäischen Fussball. Entsprechend wenig Anschauungsmaterial gibt es hierzulande vom amtierenden tschechischen Cupsieger.

Dies musste vor dem Hinspiel auch Nicolas Chappuis erfahren. Zwar kam der Video-Analyst von Lausanne-Sport durchaus an Spielbilder von Sigma Olomouc heran, aber: «Es gab nur TV-Bilder. Wir arbeiten aber lieber mit taktischen Bildern. Aufnahmen von einer Weitwinkel-Kamera, auf denen man die 20 Feldspieler immer sieht.»

Taktik-Videos wechseln die Seiten

Chappuis musste erfinderisch werden. Er wählte die naheliegendste Variante und tauschte sich mit dem Video-Analysten von Olomouc direkt aus. «Ich sagte: ‹Ich habe keine Videos von euch. Ich gebe dir die Bilder von unseren letzten beiden Spielen und du gibst mir jene von euren letzten beiden Spielen›», erklärt Chappuis. Es sei ein offener Austausch gewesen. Mit jedem Gegner sei dies aber nicht möglich, sagt Chappuis.

Die Video-Analysen der Lausanner fruchteten, das 1:1 ist ein gutes Resultat. Sigma Olomouc habe im Hinspiel auch in etwa so gespielt, wie man dies erwartet habe, so Chappuis.

Auf welche Einzelheiten abseits jeglicher Taktik Chappuis in der Vorbereitung auf das Hinspiel in Tschechien zusätzlichen Wert gelegt hat, erfahren Sie im Audio-Beitrag.

Resultate