Die Berner müssen zum Qualifikations-Auftakt in der Conference League in fremden Gefilden bestehen.

Legende: Berner Sonnentanz Die YB-Spieler nach dem Triumph gegen den FCZ. Freshfocus/Claudio de Capitani

Ferienstart hin, Gurtenfestival her: Die Young Boys durften am letzten Samstag zum Saisonauftakt im Wankdorf auf ein volles Haus zählen. Mit der Unterstützung im Rücken wurde Meister FCZ unter der grellen Berner Sonne mit einer 4:0-Packung nach Hause geschickt.

Auf deutlich weniger Rückhalt zählen kann YB im fernen Lettland, wenn das Abenteuer Europa unter die Stollenschuhe genommen wird. Das Daugava-Stadion von Gegner FK Liepaja hat mit gut 5000 Plätzen nur knapp ein Sechstel der Kapazität des Wankdorfs – und ein Grossteil davon wird logischerweise in den roten Heimklubfarben leuchten. Immerhin: Nur wenige Meter vom Ostseestrand entfernt, gilt das Stadion als eines der schönsten im Land.

Es ist nicht zu unterschätzen: Die Reiserei, das unbekannte Stadion, der unbekannte Gegner.

Die Berner treten am Donnerstag nicht nur weit weg von zu Hause auf (über 2000 km), es warten auch viele Fragezeichen auf sie. «Liepaja hat den meisten von uns nichts gesagt», bestätigt Goalie David von Ballmoos gegenüber YB-TV. «Es ist nicht zu unterschätzen: Die Reiserei, das unbekannte Stadion, der unbekannte Gegner.»

Auch wenn man aus Analyse-Berichten in den letzten Tagen die Stärken und Schwächen der lettischen Truppe angeschaut habe, ist Von Ballmoos überzeugt: «Wichtiger ist, dass wir unser Spiel zeigen können.»

Gegen den FC Zürich sei zwar «noch nicht alles nach Plan» gelaufen, man habe aber einen guten Start hingelegt. «Das 4:0 haben wir im Rücken, das Selbstvertrauen nehmen wir mit», so Von Ballmoos, der zahlreiche Bälle und am Ende auch die Null hielt.

Sollte sich der 15-fache Schweizer Meister gegen den einmaligen lettischen Meister in 2 Spielen durchsetzen, würden weitere Duelle mit Hin- und Rückspiel in der 3. Quali-Runde und in den Playoffs warten. Oder mit den Worten Von Ballmoos': «Es ist noch ein weiter Weg bis in die Conference League.»