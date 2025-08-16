Bayern München hat sich den ersten Titel der Saison geholt. Der deutsche Meister gewann den Supercup bei Pokalsieger Stuttgart 2:1.

Legende: Präsentierte sich nach seinem Treffer den Fotografen Luis Diaz. Keystone/Bernd Weissbrod

Bereits zum 11. Mal holten sich die Bayern die nach Franz Beckenbauer benannte Supercup-Trophäe. Der 2:1-Sieg bei Pokalsieger VfB Stuttgart war umkämpft, aber verdient. In einem hitzigen Südgipfel traf Torjäger Harry Kane in der 18. Minute zum 1:0 für die Elf von Coach Vincent Kompany. Der Schweizer Verteidiger Luca Jaquez lieferte dabei unfreiwillig die Vorarbeit für den Engländer, als er mit dem Fuss einen Ball aus der Luft nahm und in den Lauf Kanes legte.

75-Millionen-Einkauf Luis Diaz erzielte in seinem 1. Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister vor 60'000 Fans das 2:0 (77.). Der Kolumbianer verwertete eine Massflanke von Serge Gnabry per Kopf. Jamie Leweling verkürzte in der Nachspielzeit für den VfB.

Im Vorfeld war das Spiel von den Diskussionen um einen Wechsel von Nick Woltemade nach München überlagert worden. «Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen», liess VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle verlauten. Die Bayern eröffnen die Bundesliga-Saison am Freitag zuhause gegen Leipzig.

Resultate