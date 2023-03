Die «Three Lions» besiegen Italien in Neapel mit 2:1 und starten erfolgreich in die EM-Qualifikation.

Harry Kane stellt mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 eine neue nationale Rekordmarke auf.

Knapp zwei Jahre nach dem verlorenen EM-Final ist England die Revanche gelungen. Im ersten Spiel der Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland schlugen die «Three Lions» Italien in Neapel mit 2:1. Es war zudem der erste englische Sieg gegen Italien in einem Pflichtspiel seit November 1977.

Nach dem Platzverweis gegen Luke Shaw (80.) standen in der Schlussviertelstunde zeitweise alle 9 verbliebenen Feldspieler Englands im eigenen Strafraum. Doch den verzweifelt anstürmenden «Azzurri» fehlten nicht nur der Platz, sondern auch die zündenden Ideen. Mehr als den Anschlusstreffer zum 1:2 durch den Debütanten Mateo Retegui (56.) glückte dem Team von Trainer Roberto Mancini darum nicht.

Philips und Grealish sündigen

England verdiente sich den Sieg seinerseits in der 1. Halbzeit. Declan Rice nach einem Eckball (13.) und Captain Harry Kane vom Elfmeterpunkt (44.) waren für die Tore besorgt. Der Stürmerstar überflügelte mit seinem 54. Treffer im Dress der «Three Lions» Wayne Rooney und setzte eine neue Rekordmarke.

Hätte es vor der Pause nicht noch groben Chancenwucher begangen, England hätte den Sack schon in der 1. Halbzeit zumachen können:

32. Kalvin Phillips kommt aus 20 Metern mutterseelenalleine zum Abschluss, schiesst aber knapp daneben.

Kurz vor dem Pausenpfiff vergibt City-Teamkollege Jack Grealish nach schönem Querpass das sichere 3:0.

So aber musste der Erfolg zum EM-Quali-Auftakt regelrecht erdauert werden. Nach dem ersten Spieltag liegt das Team von Trainer Gareth Southgate gemeinsam mit Nordmazedonien an der Spitze der Gruppe C. Der EM-Teilnehmer kam gegen den «Fussballzwerg» Malta ebenfalls zu einem 2:1.