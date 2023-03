Cristiano Ronaldo steigt beim 4:0-Sieg von Portugal gegen Liechtenstein in der EM-Qualifikation zum alleinigen Rekordspieler auf.

Beim Wiedersehen mit Finnland trifft Dänemarks Rasmus Höjlund dreifach.

England schlägt Italien auswärts knapp mit 2:1.

Gruppe J: Ronaldo bricht nächsten Rekord

Portugal – Liechtenstein 4:0

Internationaler Rekordtorschütze war er schon, jetzt ist Cristiano Ronaldo auch alleiniger Rekordspieler. Der 38-Jährige führte Portugal gegen Liechtenstein als Captain an und bestritt sein 197. Länderspiel. Zuvor hatte sich Ronaldo die Bestmarke mit Bader Al-Mutawa aus Kuwait geteilt. Beim Debüt des neuen Nationaltrainers Roberto Martinez trug sich Ronaldo auch noch doppelt in die Torschützenliste ein. Zuerst verwertete er einen Penalty (51.), ehe er nach rund einer Stunde auch noch per Freistoss sehenswert zum 4:0-Endstand traf.

Bosnien-Herzegowina – Island 3:0

Die letzten zwei grossen Turniere hat Island verpasst. Nun missglückte dem Inselstaat auch der Auftakt in die Qualifikationskampagne zur EM 2024. Auswärts in Bosnien-Herzegowina hatte das Team von Trainer Arnar Thor Vidarsson wenig zu bestellen. Schon nach 40 Minuten und einem Doppelpack von Arne Krunic lag der Gast mit 0:2 in Rücklage. Nach der Pause machte Amar Dedic endgültig den Deckel drauf.

Slowakei – Luxemburg 0:0

Eine herbe Enttäuschung setzte es auch für die Slowakei ab. Gegen den «Fussballzwerg» aus Luxemburg mit dem ehemaligen YB-Akteur Christopher Martins als Captain kam der Favorit nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Gruppe H: Shootingstar Höjlund lässt Dänemark jubeln

Dänemark – Finnland 3:1

Beim ersten Aufeinandertreffen seit dem tragischen Gruppenspiel an der EM 2021 und dem Zusammenbruch von Christian Eriksen konnte Dänemark über drei Punkte jubeln. An gleicher Stätte aber ohne den verletzten Eriksen avancierte Rasmus Höjlund zum vielumjubelten Matchwinner. Der 20-jährige Stürmer netzte in seinem erst 3. Länderspiel dreifach ein und schoss den Gegner damit im Alleingang ab. Zwischenzeitlich hatte Oliver Antman zum 1:1 für Finnland ausgeglichen (53.).

Kasachstan – Slowenien 1:2

San Marino – Nordirland 0:2