Deutschland trifft in der Qualifikation zur EURO 2020 auf die Niederlande.

Titelverteidiger Portugal hat mit der Ukraine und Serbien unbequeme Gegner zugelost gekriegt.

Alle Infos zur Schweizer Gruppe gibt es hier.

Deutschland war nach der Schmach in der Nations League (Abstieg) nur in Topf 2 gesetzt. Als Kopf in der Gruppe C wurde der «Mannschaft» die Niederlande zugelost. Also ausgerechnet jenes Team, welches die Deutschen in der Nations League hinter sich liess.

So bietet sich der DFB-Auswahl die Gelegenheit zur Revanche. Ebenfalls in der Gruppe C befinden sich Nordirland, Estland und Weissrussland.

Unbequeme Gegner für den Titelverteidiger

Titelverteidiger Portugal kriegt es in der Gruppe B mit der Ukraine, Serbien, Litauen und Luxemburg zu tun.

Weltmeister Frankreich misst sich in der Gruppe H mit Island, Türkei, Albanien, Moldawien und Andorra.

Start Ende März

Total wurden 5 Fünfergruppen und 5 Sechsergruppen ausgelost. Der erste Spieltag in der EM-Quali wird am 21. März über die Bühne gehen.

Die Europameisterschaft 2020 wird vom 12. Juni bis 12. Juli in 12 verschiedenen Städten ausgetragen. Die Halbfinals und der Final finden in London statt.

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A: England, Tschechien, Bulgarien, Montenegro, Kosovo.

Gruppe B: Portugal, Ukraine, Serbien, Litauen, Luxemburg.

Gruppe C: Niederlande, Deutschland, Nordirland, Estland, Weissrussland.

Gruppe D: Schweiz, Dänemark, Irland, Georgien, Gibraltar.

Gruppe E: Kroatien, Wales, Slowakei, Ungarn, Aserbaidschan.

Gruppe F: Spanien, Schweden, Norwegen, Rumänien, Färöer, Malta.

Gruppe G: Polen, Österreich, Israel, Slowenien, Mazedonien, Lettland.

Gruppe H: Frankreich, Island, Türkei, Albanien, Moldawien, Andorra.

Gruppe I: Belgien, Russland, Schottland, Zypern, Kasachstan, San Marino.

Gruppe J: Italien, Bosnien-Herzegowina, Finnland, Griechenland, Armenien, Liechtenstein.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, SRF info, 12:00 Uhr