Legende: So kompliziert wie noch nie Die Auslosung zur EURO 2020. Keystone

Am Montagabend hat sich Wales in der EM-Qualifikation das letzte Ticket für die Endrunde 2020 gesichert – wobei das Wort «letzte» nur auf die Qualifikations-Kampagne zutrifft. Denn 4 Startplätze werden zudem erstmals via Nations-League-Playoffs vergeben. Diese gehen allerdings erst in 4 Monaten über die Bühne.

Es ist nicht das Einzige, das an der EURO 2020 neu sein wird. Denn das Turnier wird erstmals über ganz Europa verteilt ausgetragen. Der neue Modus mit 12 Gastgeberländern macht auch die Auslosungszeremonie vom 30. November einiges komplizierter als sonst.

Eine Gruppenpaarung, die Lostöpfe sowie die gesetzten Gruppenköpfe sind bereits jetzt bekannt. Wir liefern den Überblick:

Übersicht über die Lostöpfe Topf 1

Topf 2

Topf 3

Topf 4

Italien

Belgien

England

Deutschland

Spanien

Ukraine

Frankreich

Schweiz

Kroatien

Polen

Niederlande

Russland

Portugal

Türkei

Dänemark

Österreich

Schweden

Tschechien

Wales

Finnland

Sieger Playoff A

Sieger Playoff B

Sieger Playoff C

Sieger Playoff D



*Anmerkung: Die Lostöpfe müssen am 21. November definitiv durch das Uefa Emergency Panel bestätigt werden.

Die gesetzten Gastgeber

Bereits Ende 2017 wurde mittels Zufallsentscheid ausgelost, welche Gaststädte zusammen in einer Gruppe eingeteilt werden. Es gab 6 verschiedene Listen für diese «Paarungen»; diese wurden anhand von sportlicher Stärke und geographischen Überlegungen zusammengestellt, wie uefa.com, Link öffnet in einem neuen Fenster ausführt. Jeder Gastgeber hat mindestens zwei Heimspiele.

Da die Gastnationen, die sich auf sportlichem Weg qualifiziert haben, gesetzt sind, sind in der Gruppe B bereits zwei von vier Teams bekannt. Die theoretischen Gastnationen, die in der Tabelle kursiv gesetzt sind, bestreiten die Playoffs.

Übersicht über die Gruppenzugehörigkeit* Gruppe A

Italien (Rom; Baku)



Gruppe B

Russland (St. Petersburg) Dänemark (Kopenhagen) Gruppe C

Niederlande (Amsterdam) Rumänien (Bukarest)

Gruppe D

England (London) Schottland (Glasgow)

Gruppe E

Spanien (Bilbao) Irland (Dublin)

Gruppe F

Deutschland (München) Ungarn (Budapest)



*Unterstrichene Nationen haben sich fix qualifiziert, kursive Nationen können im März das Ticket lösen.

Die Playoff-Teilnehmer Weg A

Weg B

Weg C

Weg D

Island

Bulgarien/Israel/Rumänien/Ungarn*

Bosnien & Herzegowina

Nordirland

Slowakei

Irland

Schottland

Norwegen

Serbien

Bulgarien/Israel/Rumänien/Ungarn* Georgien

Nordmazedonien

Kosovo

Weissrussland

*Bulgarien, Israel, Rumänien und Ungarn sind noch ohne Zuordnung. Drei Teams werden am 22. November in den Weg A gelost, ein Team in den Weg C.

In jedem der «Wege» werden die Teams anhand ihres Uefa-Nations-League-Rankings auf Rang 1 bis 4 eingeteilt. Im Halbfinal trifft das stärkste auf das schwächste Team, das zweitstärkste auf das zweitschwächste. Die beiden Halbfinal-Sieger treffen jeweils am 31. März 2020 im Final aufeinander, in welchem der Sieger das EM-Ticket erhält.

Die Austragungsorte

Die EURO 2020 mit den Gastgeberstädten Rom, Baku, St. Petersburg, Kopenhagen, Amsterdam, Bukarest, London, Glasgow, Bilbao, Dublin, München und Budapest geht vom 12. Juni bis am 12. Juli 2020 über die Bühne.

Das Startspiel wird im Olympiastadion in Rom ausgetragen, die Halbfinals und der Final finden im Wembley in London statt. SRF hat sich die Übertragungsrechte für das Turnier gesichert.

