Die Nati nimmt im Sommer 2020 zum 4. Mal in Folge an einem grossen Turnier teil. Das ist über die Vorbereitung bekannt.

Dank dem 6:1-Sieg in Gibraltar sowie dem Remis zwischen Irland und Dänemark sicherte sich die Schweizer Nationalmannschaft am Montagabend den Sieg in der Gruppe D der EM-Qualifikation. Das bedeutet, dass die Schweiz bei der Auslosung am 30. November in Bukarest in Lostopf 2 eingeteilt ist.

Was ausserdem im Vorfeld der Mehrländer-EURO bekannt ist, erfahren Sie hier.

Was bedeutet die Topf-Einteilung?

Da die Schweiz in Topf 2 gesetzt ist, wartet eine grosse Nation aus Topf 1. Dies könnten Italien, Belgien, England, Deutschland, Spanien

oder die Ukraine sein. Aufgrund der komplizierten Ausgangssituation mit 12 Gastgeberländern schliessen sich einige Konstellationen zum vornherein aus. Zum Beispiel spielen Dänemark und Russland in der gleichen Gruppe.

In welche Gruppen kommt die Schweiz nicht?

Da Russland als Gastgebernation ebenfalls in Topf 2 ist, kann die Schweiz nicht in diese Gruppe B kommen. Gleiches gilt für die Gruppe C mit den Niederlanden. Die verbleibenden Optionen für die Schweiz sind somit, dass sie in eine Gruppe mit Italien (mit den Spielorten Rom/Baku), England (London/Glasgow), Spanien (Bilbao/Dublin) oder Deutschland (München/Budapest) gelost wird.

Wie bereitet sich die Schweiz auf die EM vor?

Zwischen dem 26. und 31. März stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Der Verband möchte sie auswärts austragen – wenn möglich in einem Land mit angenehmen klimatischen Bedingungen. Diskutiert werden beim SFV beispielsweise Dubai oder Katar.

Wo ist die Schweiz stationiert?

Ende Mai beginnt das zweiwöchige Vorbereitungscamp, welches dieses Mal nicht in Lugano, sondern in Zürich, Bad Ragaz oder einem anderen Ort in der Ostschweiz stattfinden dürfte. In dieser Phase bestreitet die Schweiz nochmals zwei Testspiele. Zuletzt wurden Meldungen über ein Kräftemessen mit Deutschland publik (sofern die Mannschaften nicht in dieselbe Gruppe gelost werden). Doch weder der SFV noch der DFB wollten dies bestätigen. Aus dem Umfeld des Verbands hiess es zuletzt ausserdem, dass die Stationierung in Bad Ragaz sowohl für die Vorbereitung als auch für die Zeit während der EURO favorisiert wird.

Legende: Wohin führt die Reise der Schweizer Nati? Coach Vladimir Petkovic vor dem Mannschaftsbus. Keystone/Archiv

Was bringt die EM-Teilnahme finanziell?

Der SFV nimmt als EM-Teilnehmer mindestens die 9,25 Millionen Euro Antrittsgeld ein. Pro Sieg in der Vorrunde gibt es nochmals 1,5 Mio. Euro, für ein Remis die Hälfte. Die Qualifikation für die Achtelfinals ist 2 Mio. Euro wert, der Viertelfinal 3,25 Mio. Euro.

