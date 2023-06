Österreich ist vielversprechend in die EM-Qualifikationskampagne gestartet. Der nächste Gegner weckt Erinnerungen.

Österreich vs. Schweden – oder der genüssliche Biss ins Baguette

Legende: Führte Österreich an die EM-Endrunde 2016 Marcel Koller. Keystone/APA/Georg Hochmuth

Die österreichische Nationalmannschaft befindet sich auf EM-Kurs, zumindest nach den ersten drei Spielen. Nach den beiden Heimsiegen gegen Aserbaidschan und Estland zum Auftakt sicherte sich das Team von Trainer Ralf Rangnick am Samstag in Brüssel einen Punkt gegen Gruppenfavorit Belgien (1:1).

3 Spiele, 7 Punkte, Tabellenplatz 1 lautet die Zwischenbilanz also. Wegweisend wird für die Österreicher indes die nächste Partie gegen Schweden. Die Skandinavier werden am Dienstag erst ihr drittes Qualifikationsspiel bestreiten, stehen nach einem Sieg und einer Niederlage aber bereits unter Druck.

Das bisher letzte Duell zwischen Österreich und Schweden fand im freundschaftlichen Rahmen statt. Im September 2018 setzte sich das ÖFB-Team zuhause mit 2:0 durch. Viel denkwürdiger war allerdings die letzte Pflichtspiel-Begegnung zwischen den beiden Nationen. Und die anschliessende Medienkonferenz mit «Monsieur Marcel Koller».

Baguette und Baskenmütze nach der Gala

Mit einer 4:1-Gala in Solna lösten die damals vom Zürcher gecoachten Österreicher vorzeitig das Ticket für die EURO 2016 in Frankreich. Erstmals überhaupt qualifizierte man sich auf sportlichem Weg für eine EM-Endrunde. Und das in einer durchaus schwierigen Gruppe mit Schweden, Russland und Montenegro. Entsprechend ausgelassen wurde der Erfolg damals gefeiert. Zur Medienkonferenz einige Stunden später erschien Koller mit Baskenmütze und Baguette – ein legendärer Auftritt.

02:03 Video Archiv: Koller tritt mit Baskenmütze und Baguette vor die Medien Aus Sport-Clip vom 09.09.2015. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Österreich sicherte sich mit dem Gala-Auftritt nicht nur zwei Runden vor Schluss das Ticket nach Frankreich. Es war gleichzeitig die Revanche für eine der wohl bittersten Niederlagen gegen die Skandinavier überhaupt.

In der WM-Qualifikation hatten die Österreicher Schweden im Sommer 2013 mit 2:1 besiegt. Weil man im Oktober auswärts aber 1:2 verlor, platzte der Traum von der WM-Qualifikation. Stattdessen sicherte sich «Tre Kronor» hinter Gruppensieger Deutschland das zweite Ticket für die Endrunde in Brasilien.