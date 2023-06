Die Schotten setzen sich in der Gruppe A der EM-Quali dank 2 späten Toren in Norwegen mit 2:1 durch.

Portugal (3:0 gegen Bosnien) kommt nach 3 Spielen auf 9 Punkte.

Belgien kommt gegen Österreich nicht über ein 1:1 hinaus.

Gruppe A: Haaland-Tor reicht Norwegen nicht

Norwegen – Schottland 1:2

Die EM-Teilnahme rückt für Norwegen nach der 2. Niederlage im 3. Spiel in weite Ferne. ManCitys Triple-Gewinner Erling Haaland brachte die Skandinavier nach gut einer Stunde zwar vom Elfmeterpunkt in Führung. Die Schotten, die Ende März überraschend Spanien bezwungen hatten, drehten die Partie aber mit einem Doppelschlag in den Schlussminuten. Lyndon Dykes und Kenny McLean sorgten dafür, dass Schottland auch nach 3 Partien mit dem Punktemaximum an der Spitze verbleibt.

Im zweiten Spiel des Abends gewann Georgien auf Zypern 2:1 und verdarb damit Joël Mall den Einstand als Keeper der Zyprioten.

00:58 Video Dykes und McLean lassen Schotten in den Schlussminuten jubeln Aus Sport-Clip vom 17.06.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Gruppe J: Portugal siegt und siegt, Liechtenstein verliert und verliert

Portugal – Bosnien-Herzegowina 3:0

In Lissabon erfüllte der Europameister von 2016 die Pflicht, ohne dabei zu glänzen. Das Team um Captain Cristiano Ronaldo ging dank eines Treffers durch Bernardo Silva von CL-Sieger Manchester City kurz vor der Pause in Führung. Bruno Fernandes (77./92.) von Manchester United machte alles klar. Die Gäste (mit Servettes Miroslav Stefanovic) kamen durch Edin Dzeko zur besten Chancen des Spiels. Die Direktabnahme des Inter-Stürmers beim Stand von 0:0 misslang jedoch.

00:22 Video Bernardo Silva bleibt vor dem Tor eiskalt Aus Sport-Clip vom 17.06.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Luxemburg – Liechtenstein 2:0

Auch der neue Mann an der Seitenlinie konnte die Liechtensteiner nicht auf die Siegerstrasse führen. Die Mannschaft aus dem Fürstentum kassierte beim Debüt von Trainer Konrad Fünfstück in Luxemburg die 16. Niederlage in Serie. Der letzte Punktgewinn von Liechtenstein datiert vom September 2021 (1:1 in Armenien), den letzten Sieg – ein 2:1 in Luxemburg im Oktober 2020 – gab es vor 28 Spielen.

Gruppe F: Estland mit Punktgewinn

Belgien – Österreich 1:1

Das ÖFB-Team führt die Gruppe F auch nach 3 Spieltagen mit 7 Punkten an. Das Team von Ralf Rangnick holte in Brüssel gegen das favorisierte Belgien ein wertvolles Remis. Ein kurioses Eigentor von Orel Mangala (21.) brachte die Heimmannschaft in die Bredouille, Inter-Stürmer Romelu Lukaku vermochte für die aktiveren Belgier nach einer Stunde immerhin noch auszugleichen. Heiss verlief die Schlussphase: In der 95. Minute traf Youri Tielemans mit einem Schlenzer nur die Latte.

00:17 Video Elegant mit der Hacke: Mangala trifft ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 17.06.2023. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Aserbaidschan – Estland 1:1

Nach dem Führungstor durch Rauno Sappinen liebäugelte die Mannschaft des Schweizer Trainers Thomas Häberli gar mit einem Sieg, Gastgeber Aserbaidschan kam in Baku nach gut einer Stunde aber noch zum Ausgleich. Bei beiden Mannschaften steht nun ein Punkt auf dem Konto. Die Esten benötigten dafür zwei Partien, die Aseris deren drei.