Die Niederlande besiegt in der EM-Quali-Gruppe B Irland zuhause 1:0 und sichert sich das EM-Ticket.

Das bereits qualifizierte Frankreich fertigt Gibraltar mit 14:0 ab, es ist der höchste Sieg von «Les Bleus» aller Zeiten.

Kroatien gewinnt in der Gruppe D in Lettland 2:0 und liegt neu 2 Punkte vor Wales, das in Armenien nur 1:1 spielt.

Gruppe B: Niederlande fix dabei, Frankreich im Torrausch

Niederlande – Irland 1:0

Die Niederländer haben eine Runde vor Schluss den letzten Schritt gemacht. Das Team von Trainer Ronald Koeman rang Irland in Amsterdam mit 1:0 nieder und hat damit den 2. Platz auf sicher. Griechenland könnte am Dienstag mit einem Sieg gegen das bereits qualifizierte Frankreich zwar noch gleichziehen, die Niederländer haben aber im direkten Vergleich mit den Griechen die Nase vorne. Matchwinner gegen die Iren war Wout Weghorst. Der Hoffenheim-Stürmer traf in der 11. Minute nach einem schnellen Gegenangriff in die nahe Ecke.

Frankreich - Gibraltar 14:0

Die Fans in Nizza erlebten einen Abend für die Geschichtsbücher. Gleich mit 14:0 fegte der Vizeweltmeister, der bereits als EM-Teilnehmer feststand, den Aussenseiter aus Gibraltar aus dem Stadion. Es ist der höchste Sieg der Franzosen aller Zeiten. Bisher war ein 10:0 aus dem Jahr 1995 gegen Aserbaidschan der Rekord gewesen. Kylian Mbappé traf dreifach, Kingsley Coman und Olivier Giroud glänzten als Doppeltorschützen. Einen weiteren Rekord stellte Warren Zaïre-Emery auf. Der 17-Jährige war der jüngste Debütant und mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 der jüngste Torschütze Frankreichs. Bei seinem Tor wurde er von Ethan Santos hart am Knöchel getroffen. Der Gibraltar-Spieler sah die rote Karte, Zaïre-Emery musste ausgewechselt werden.

Gruppe D: Kroatien in guter Position

Lettland – Kroatien 0:2

Die Kroaten haben die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland in den eigenen Händen. Im Fernduell mit Wales um den 2. Platz in der Gruppe D hinter der bereits qualifizierten Türkei feierte der WM-Dritte am Samstag in Lettland einen 2:0-Sieg. Lovro Majer (7.) und Andrej Kramaric (16.) sorgten mit ihren Toren früh für die Differenz. Dank dem Sieg liegt Kroatien eine Runde vor Schluss 2 Punkte vor den Walisern. Mit einem Heimsieg zum Abschluss gegen Armenien ist die EM-Teilnahme perfekt.

Armenien – Wales 1:1

Wales kann das EM-Ticket derweil nicht mehr aus eigener Kraft holen. Die Mannschaft von Robert Page kam in Jerewan gegen Armenien nicht über ein 1:1 hinaus. Nach einem frühen Gegentor durch Lucas Zelarayan (5.) kamen die Briten in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit durch ein Eigentor von Nair Tiknizyan zum Ausgleich. Bei einem Dreier hätten die Waliser mit einem Sieg im letzten Spiel gegen die Türkei die Qualifikation perfekt machen können. Nun müssen sie auf einen Patzer der Kroaten gegen die Armenier hofen.