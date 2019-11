Wales gewinnt das entscheidende EM-Quali-Spiel gegen Ungarn dank einer Ramsey-Doublette 2:0 und fährt zur EURO.

Deutschland macht den Gruppensieg dank einem mühelosen 6:1 gegen Nordirland perfekt.

Belgien erreicht dank einem weiteren Kantersieg noch die 40-Tore-Marke.

Gruppe E: Ramsey schiesst Wales an die EM

Das Cardiff City Stadium bebte, als Aaron Ramsey kurz nach der Pause auf 2:0 für Wales gegen Ungarn erhöhte. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin kam im Sechzehner am Rande zum Abseits an den Ball und liess sich nicht zweimal bitten. In der Folge waren nicht nur die Nerven der walisischen Fans beruhigt, sondern auch jene der Spieler, denn Ramsey und Co. liessen Ungarn nicht mehr zurück ins Spiel kommen.

Bereits in der 1. Halbzeit war es der 28-Jährige gewesen, der nach einer punktgenauen Flanke von Gareth Bale mit dem Kopf zum 1:0 eingenickt hatte. Wales ist damit die 20. und letzte Nation, die sich über die EM-Qualifikation für die Endrunde qualifiziert. Für die Briten ist es die zweite EURO-Teilnahme in Serie.

Auf Kosten von Wales bleiben Ungarn und die Slowakei in der EM-Quali hängen. Den Slowaken nützte ein 2:0-Erfolg gegen Aserbaidschan letztlich nichts mehr. Ihnen bleibt aber noch die Hintertür über die Nations-League-Playoffs.

Gruppe C: Deutschland mit Gala zum Gruppensieg

0:1 nach 7 Minuten? Kein Problem, wenn man Serge Gnabry im Team hat. Der Bayern-Akteur steuerte zur Wende gegen Nordirland einen Hattrick bei (19./47./60.). Gnabry war aber nicht der einzige DFB-Spieler, der Gefallen am letzten Quali-Spiel fand. Auch Leon Goretzka reihte sich doppelt in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Julian Brandt in der Nachspielzeit zum 6:1.

Auch Deutschlands härtester Gruppengegner hatte nochmals so richtig Spass. Die Niederländer kanterten Estland mit 5:0 nieder. Und was Gnabry kann, kann auch Georginio Wijnaldum. Der Mittelfeldspieler von Liverpool schnürte einen Dreierpack. Deutschland beendet die Gruppe mit 21 Punkten auf Rang 1, zwei Zähler vor der Niederlande.

Gruppen G und I: Belgien kennt keine Gnade – Österreich verliert

10 Spiele, 30 Punkte, 40 Tore: Die Bilanz der Belgier könnte besser kaum sein. Zum Schluss musste auch Zypern anerkennen, dass es gegen die «Roten Teufel» in der Gruppe I nichts zu holen gibt. Gleich mit 6:1 fertigte Belgien die Insulaner ab.

Gleich wie Belgien fährt auch Österreich an die EM. Allerdings bekleckerte sich der Nachbar der Schweiz zum Abschluss nicht mit Ruhm. In Lettland tauchte die Elf von Trainer Franco Foda mit 0:1. Für Schlusslicht Lettland waren es die ersten und einzigen Punkte überhaupt.

