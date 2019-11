Die Türkei qualifiziert sich in der Gruppe H trotz einer Nullnummer gegen Island für die Endrunde.

Vom Punktgewinn der Türken profitierte Frankreich, das damit bereits vor dem Spiel gegen Moldawien (2:1) das EM-Ticket löste.

In der Gruppe A qualifizierten sich England und Tschechien für die EM.

In der Gruppe H ist die Entscheidung um die direkte Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 gefallen. Den Türken reichte im zweitletzten Gruppenspiel gegen Island ein torloses Remis, um nicht mehr von einem der beiden vorderen Plätze verdrängt werden zu können.

Die Türken, die bereits um 18:00 Uhr spielten, leisteten damit auch den Franzosen Schützenhilfe. Durch den Punktgewinn der Türkei standen auch «Les Bleus» als EM-Teilnehmer fest, bevor die Partie gegen Moldawien überhaupt angepfiffen wurde.

Frankreich übernimmt Tabellenführung

Die Darbietung der Franzosen gegen den Gruppenletzten war entsprechend dezent. Vadim Rata brachte den Aussenseiter in der 9. Minute gar in Führung, ehe Raphael Varane nach einer guten halben Stunde per Kopf ausglich. Der Siegtreffer gelang Olivier Giroud (79.) vom Elfmeterpunkt aus. Dank dem Sieg – und dem gleichzeitigen Remis der Türken – übernahm Frankreich in der Gruppe H die Tabellenführung.

Wenige Höhepunkte in Istanbul

Auch die Türken hatten zuvor gegen Island nicht mehr alles in die Waagschale geworfen. Die Türken erspielten sich zwar die besseren Torchancen, in den Schlussminuten drückte Island aber vehement auf den Führungstreffer. Merih Demiral klärte in der 82. Minute auf der Linie.

Resultate Übersicht Gruppe H

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 22:35 Uhr, 14.11.2019