Legende: Muss jetzt liefern Italien steht in der Gruppe C mit dem Rücken zur Wand. Keystone / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI

Top-Nationen wie England, Portugal, Spanien oder Frankreich haben das Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland schon auf sicher. Gesetzt ist die DFB-Elf als Ausrichter. 12 weitere Teams können die Qualifikation in der letzten Tranche der Ausscheidungskampagne klarmachen. Der Überblick über die einzelnen Gruppen:

Gruppe A

Spanien und Schottland sind schon für die nächstjährige EURO qualifiziert, hier geht es nur noch um den Gruppensieg.

Gruppe B

Hinter Gruppensieger Frankreich balgen sich die punktgleichen Niederlande und Griechenland (eine Partie mehr) um das zweite Ticket. Die besseren Karten haben die Niederländer, denen in den Partien gegen Irland und Gibraltar schon ein Sieg reicht.

Gruppe C

Während England die EM-Fahrkarte schon gelöst hat, droht dem Europameister Italien erneut eine (Quali)-Blamage. Nur wenn Italien die Pflicht zuhause gegen Nordmazedonien erfüllt (am Freitag, live ab 20:35 Uhr bei SRF zwei), kommt es am Montag in Leverkusen zum Showdown gegen die Ukraine (ebenfalls live). Stolpern die «Azzurri» schon zuhause, sind die Ukrainer durch.

04:47 Video Archiv: Italien unterliegt England Aus Sport-Clip vom 17.10.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 47 Sekunden.

Gruppe D

Mit Kroatien bangt ein weiteres Schwergewicht um die EM. Hinter den bereits qualifizierten Türken liefert sich der WM-Dritte von Katar ein Fernduell mit Wales und ist dabei wegen der verlorenen Direktbegegnung auf Schützenhilfe angewiesen.

Gruppe E

Der überraschende Tabellenführer Albanien (13 Punkte) kann nur noch theoretisch von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden. Dahinter hat Tschechien (11) die besten Karten.

Gruppe F

Belgien und Österreich sind für die EM qualifiziert. Nur noch der Gruppensieg steht auf dem Spiel.

02:10 Video Archiv: Österreich schlägt Belgien im Spitzenkampf Aus Sport-Clip vom 13.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden.

Gruppe G

Ungarn (14) braucht aus zwei Spielen einen Punkt, um sicher bei der Endrunde dabei zu sein. Serbien (13) hat im Vergleich mit Montenegro (8) ebenfalls aussichtsreiche Chancen auf ein direktes Ticket.

Gruppe H

Dänemark und Slowenien (je 19) haben beste Aussichten, sind aber bisher nicht qualifiziert. Kasachstan (15) würde bei einem Heimsieg über San Marino bis zum letzten Spieltag im Rennen bleiben.

Gruppe I

Die Schweiz hat bereits am Mittwoch im ungarischen Exil gegen Israel einen ersten Matchball. Mit einem Sieg ist das Team von Trainer Murat Yakin sicher in Deutschland dabei. Auch Rumänien wäre die Qualifikation bei einem Schweizer Erfolg kaum mehr zu nehmen.

Gruppe J

Hinter den makellosen Portugiesen (8 Spiele – 8 Siege) dürfte die Slowakei das zweite Ticket holen. Dem Team reicht ein Punkt aus zwei Spielen, um Luxemburg und Island auf Distanz zu halten.

Drei Tickets via Nations League

Über drei Nations-League-Gruppen werden im Frühling 2024 die letzten drei Tickets vergeben. Robert Lewandowskis Polen droht dieser Weg, mögliche Gegner wären dann WM-Halbfinalist Kroatien oder Europameister Italien. In der Liga B müssen die Norweger um Erling Haaland auf Schützenhilfe hoffen. Nur, wenn vor ihnen gelistete Teams ein Direkt-Ticket lösen, kann es für Norwegen noch für die Playoffs reichen.

Was hilft der Quali-Gruppensieg?

Einiges. Die fünf punktemässig besten Gruppensieger schaffen es neben Gastgeber Deutschland in Topf 1. Nach aktuellem Stand sind dies Portugal, Frankreich, Belgien, England und die Türkei. Die Lostöpfe für die Auslosung am 2. Dezember in Hamburg werden ausschliesslich nach dem Abschneiden in der Qualifikation ermittelt.