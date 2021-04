Arsenal London spielt zuhause gegen Slavia Prag im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League nur 1:1 unentschieden.

Prags Tomas Holes erzielt den Ausgleich erst in der 4. Minute der Nachspielzeit.

Hier geht's zur Übersicht der übrigen Viertelfinal-Hinspiele.

Die Quittung für eine behäbige 1. Halbzeit kam sehr spät. Erst, als die Partie nur noch wenige Sekunden dauern sollte, bestrafte Slavia Prag den favorisierten Gegner aus London.

Nach einem Eckball kam Tomas Holes am 2. Pfosten mit voller Überzeugung angebraust und köpfelte die abgefälschte Hereingabe ins Arsenal-Tor. Bereits 7 Tore erzielten die Prager in dieser Europa-League-Kampagne per Kopf – mehr als jedes andere Team.

1:0 durch Joker

Dabei hatte Arsenal 8 Minuten zuvor die vermeintlich grosse Erlösung erlebt. Die (nur) eingewechselten Pierre-Emerick Aubameyang und Nicolas Pépé mussten es richten: Erstgenannter lieferte die Vorlage, der Zweitgenannte vollendete abgeklärt. Es wäre die Belohnung für eine Leistungssteigerung in der 2. Hälfte und Abschlusspech gewesen.

Die Equipe um Captain Granit Xhaka tat sich besonders schwer, weil sie nach einer ereignisarmen und zahmen 1. Hälfte unzählige hochkarätige Chancen vergab. Ein schön getretener Freistoss von Willian flog nur an den Pfosten (49.), Alexandre Lacazette schlenzte allein vor Slavia-Keeper Ondrej Kolar (62.) ans Lattenkreuz.

Rückspiel verspricht Spannung

Ganz unverdient war der Ausgleich allerdings nicht. Auch Slavia hatte Chancen, feuerte sogar mehr Schüsse aufs gegnerische Tor ab als das Heimteam (4:2). Im Rückspiel in Prag eine Woche später können die Tschechen beweisen, dass das 1:1 in London nicht glücklich, sondern durch Können zustandekam.