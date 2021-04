Ajax Amsterdam unterliegt der AS Roma unglücklich 1:2.

Manchester United siegt in Granada, Villarreal bei Dinamo Zagreb.

Hier geht's zum Matchbericht Arsenal - Slavia Prag

Ajax – Roma 1:2

Die Niederländer unterlagen der AS Roma, obwohl sie sich eigentlich ein sattes Polster fürs Rückspiel hätten erarbeiten können. Davy Klaassen erzielte in der 39. Minute das 1:0 für Ajax. Der 28-Jährige erspurtete sich gegen eine träge Römer Abwehr einen Ball und schob nach einem Doppelpass mit Dusan Tadic ein. In der 53. Minute verschoss Tadic einen selbst herausgeholten Penalty kläglich.

Kurz darauf kamen die Gäste zu einem Freistoss. Lorenzo Pellegrinis haltbaren Schuss liess Ajax-Hüter Kjell Scherpen, der anstelle von Maarten Stekelenburg (verletzt) und André Onana (Doping) zum Einsatz kam, zwischen den Händen durchgleiten. Und kurz vor Schluss machte Roger Ibañez mit einer sehenswerten Direktabnahme nach einer ungenügenden Kopfballabwehr den unglücklichen Ajax-Abend perfekt.

Dinamo Zagreb – Villarreal 0:1

In einem offensiven Spiel behielten die Spanier dank einem Handspenalty-Tor von Gerard Moreno die Oberhand. Der Stürmer traf in der 44. Minute, nachdem der Ball an den Arm von Kévin Théophile-Catherine gesprungen war. Zuvor war das vermeintliche 1:0 durch Iyayi Atiemwen wegen Offsides annulliert worden. Ein erneuter Dinamo-Coup wie im Achtelfinal gegen Tottenham ist damit in weite Ferne gerückt. Mario Gavranovic fehlte den Kroaten verletzt.

Granada – Manchester United 0:2

Der grosse Favorit aus England ist auf bestem Weg Richtung Halbfinals. Marcus Rashford (31. Minute) und Bruno Fernandes vom Elfmeterpunkt (90.) erzielten in Südspanien die Tore zum 2:0-Sieg. Sehenswert war insbesonders Rashfords Ballannahme nach einem Steilpass von Victor Lindelöf beim 1:0. Der 9. der spanischen Meisterschaft kam kurz darauf durch Yangel Herrera einem Torerfolg am nächsten. Seine herrliche Direktabnahme landete an der Latte.