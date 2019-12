Mehr aus dieser Rubrik

Wenige Sekunden trennen Lugano bei Dynamo Kiew vom 1. Sieg. Nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit endet die Europa-League-Partie 1:1.

Während Kiew und Lugano ausscheiden, ziehen Kopenhagen und Malmö in der Gruppe B in die K.o.-Phase ein.

Alles zu Basels Sieg gegen Trabzonspor lesen Sie hier, die Ergebnisse der weiteren Gruppenspiele gibt’s hier.

Lugano hatte bis in die Nachspielzeit auf den 1. Sieg im 6. Anlauf gehofft. Doch es sollte nicht klappen mit dem ehrenvollen Abschied aus der Europa League. Viktor Tsihankow erzielte in der 4. Minute der Nachspielzeit mittels Schlenzer den aus Sicht Luganos unglücklichen, aber keineswegs unverdienten 1:1-Ausgleich.

Die Tessiner waren kurz vor dem Pausenpfiff entgegen dem Spielverlauf in Führung gegangen. Nach einem schönen Angriff bewies Nicola Delmonte an der Grundlinie Übersicht und spielte Marco Aratore an. Dieser erzielte per Kopf das 1:0.

In der Folge taten sich die Ukrainer schwer, scheiterten immer wieder an der eigenen Ungenauigkeit. Die ersten 18 Abschlüsse setzten sie allesamt neben Luganos Tor, was unrühmlicher Rekord bedeutete. Doch der letzte Versuch sass zum Leidwesen Luganos.

Kopenhagen und Malmö weiter

Das Ticket für die Sechzehntelfinals in der Gruppe B lösten Kopenhagen und Malmö. Nachdem die Zuschauer lange auf einen Treffer hatten warten müssen, unterlief Sotirios Papagiannopoulos in der 77. Minute ein Eigentor. Dank des 1:0-Auswärtssiegs holten die Schweden vor den Dänen den Gruppensieg.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 12.12.2019, 18:40 Uhr