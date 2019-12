Mehr aus dieser Rubrik

Der FC Basel gewinnt das letzte Gruppenspiel in der Europa League gegen Trabzonspor mit 2:0.

Silvan Widmer und Valentin Stocker schiessen die «Bebbi» zum Gruppensieg.

Im anderen Spiel der Gruppe C siegt Getafe mit 3:0 gegen Krasnodar und steht damit ebenfalls in den Sechzehntelfinals.

Der FC Basel bleibt eine Heimmacht. Die «Bebbi» gewannen gegen Trabzonspor mit 2:0 und beenden die Vorrunde damit als Gruppensieger. In der Europa League ist das für Rot-Blau der 3. Heimsieg in Folge. Geglänzt haben die Basler im «Joggeli» diesmal allerdings nicht.

Besonders die 2. Halbzeit brachte nur wenig Offensivszenen. Nur Afimico Pululu mit seinem Lattenknaller (57.) und Valentin Stocker mit seinem Abstauber zur 2:0-Führung (72.) sorgten für Herzrasen. Der Treffer des Captains gegen die bereits ausgeschiedenen Türken war die Entscheidung.

Widmer wieder gegen Trabzonspor

Das Skore eröffnet hatte Silvan Widmer. Nach einem Eckball schob der Aussenverteidiger mit dem 2. Europa-League-Treffer seiner Karriere zum 1:0 ein (21.). Sein erstes EL-Tor hatte Widmer übrigens vor 2 Monaten ebenfalls gegen Trabzonspor erzielt.

Basel war stark in die Partie gestartet und hatte früh das Spieldiktat übernommen. Doch die Türken erwachten plötzlich und schockten die Basler mit 3 Grosschancen innert 120 Sekunden:

Erst brachte Donis Avdijaj in der 15. Minute eine Flanke aus kurzer Distanz gefährlich aufs Tor. Jonas Omlin konnte sich mit einer Parade auszeichnen.

Beim darauffolgenden Eckball brannte es erneut im Basler Strafraum: Raoul Petretta rettete in extremis auf der Linie.

In der 17. Minute prallte die Kugel – nach einem erneuten Eckball – via Boden an die Lattenoberkante.

Nach diesen 3 tollen Gelegenheiten in Rekordzeit kam aber nicht mehr viel von Trabzonspor. Die Türken, die im für sie unbedeutenden Spiel nicht in Topbesetzung antraten, kamen nur noch selten gefährlich vors Basler Tor. Die beste Chance vergab Avdijaj in der Nachspielzeit.

«Zückerli» bei der Auslosung

Dank dem Gruppensieg geniesst der FC Basel nun einige Vorteile in der Sechzehntelfinal-Auslosung vom 16. Dezember: Zum einen geht man den anderen Gruppenersten sowie den Drittplatzierten aus der Champions League aus dem Weg. Zum anderen profitiert Basel im Rückspiel vom Heimrecht.

Im anderen Spiel in der Basler Gruppe sicherte sich Getafe im Direktduell mit Krasnodar das Ticket für die Sechzehntelfinals. Die Spanier gewannen die entscheidende Partie mit 3:0.

