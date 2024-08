1:2-Niederlage in EL-Playoffs

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Servette unterliegt Braga im Rückspiel der 3. Runde in der Europa-League-Qualifikation mit 1:2.

Nach dem 0:0 im Hinspiel ist die Reise für die Genfer in der EL vorbei.

In den Playoffs zur Conference League bekommt es Servette mit Chelsea zu tun.

Nach dem Cupsieg im Sommer winkte den Genfern ein Platz in der Europacup-Gruppenphase. Und nach dem 0:0 im Hinspiel der 3. Runde in der Europa-League-Quali schien der Traum der 2. EL-Gruppenphase in Folge für Servette in greifbarer Nähe. Doch eine Woche später droht der totale K.o.

Zwar zeigte das Team von Trainer Thomas Häberli eine Reaktion auf die 0:6-Demontage gegen Basel am Sonntag. Und Braga, das zwischen den beiden Partien gegen Servette den Trainer gewechselt hatte, konnte seine Nervosität nicht kaschieren. Jeweils zu Beginn der Halbzeiten war der Schweizer Vertreter in Person von Enzo Crivelli nahe an einem Treffer und gestaltete das Spiel ausgeglichen.

Chelsea wartet

Doch nach Gegentreffern in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit durch Amine El Ouazzini und Roberto Fernandez (69.) rannte den Genfern trotzdem die Zeit davon. Dereck Kutesa liess in der Nachspielzeit mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 zwar noch einmal Hoffnung aufkeimen – wenig später stand die 1:2-Niederlage und das Aus in der EL-Quali aber trotzdem fest.

00:52 Video Servette ausgespielt: Bragas Fernandez trifft zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 15.08.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Für Servette, das auch in der Meisterschaft in den letzten beiden Wochen nicht überzeugt hatte, könnte der Saisonstart nach wenigen Wochen schon zum totalen Reinfall werden. Denn der nächste Gegner der Genfer in den Conference-League-Playoffs heisst Chelsea. Ein Weiterkommen gegen die hochkarätig besetzten «Blues» wäre eine Sensation. Und sonst steht man tatsächlich mit leeren Händen da.

So geht es weiter

Gegen den nächsten Gegner ist Servette Favorit. In der 1. Runde des Schweizer Cups trifft man am Sonntag auf Signal FC Bernex-Confignon aus der 2. Liga interregional. Danach steigen die beiden Gipfeltreffen mit Chelsea (22./29. August). Das Spiel gegen YB, das dazwischen stattgefunden hätte, wurde bereits am 24. Juli gespielt.