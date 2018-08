Endstation in der 3. Quali-Runde der Europa League: Der FC Luzern verliert gegen Olympiakos Piräus auch das Rückspiel – 1:3.

Matchwinner für die Griechen ist Lazaros Christodoulopoulos mit 2 Toren, er hatte schon beim 4:0 im Hinspiel doppelt getroffen.

In den Playoffs steht dagegen der FC Basel, der Vitesse Arnheim wie schon im Hinspiel 1:0 schlägt. Hier geht's zum Spielbericht.

Wer in Luzern gehofft hatte, dass sich Olympiakos nach dem Kantersieg im Hinspiel zurücknehmen würde, sah sich getäuscht. Die Griechen traten erneut mit der bestmöglichen Mannschaft an. Vor dem Meisterschaftsstart in Griechenland nächste Woche gilt es, die Automatismen zu finden.

18 Buchstaben, 4 Tore

Piräus zeigte sich denn auch erneut als das Team, das die feinere Klinge führte. Das Gangart und Richtung bestimmte. Zwar begannen die Zentralschweizer engagiert, hatten durch Pascal Schürpf auch zwei gute Aktionen.

Doch nach 23 Minuten lagen die Luzerner dennoch wieder 0:1 zurück: Lazaros Christodoulopoulos, der Mann mit den 18 Buchstaben im Namen, wurde bei seinem Kopfball im Strafraum sträflich alleine gelassen.

Luzerns Schreckensbilanz

Noch unbedrängter war er nach 59 Minuten. Als die FCL-Abwehr nach einem Lattenschuss tollpatschig agierte, und er zum 2:0 einschiessen konnte. Christodoulopoulos hatte schon im Hinspiel doppelt getroffen. Und kurze Zeit später genoss Miguel Angel Guerrero ähnliche Freiheiten, um nach einem Abpraller von Luzern-Goalie Mirko Salvi auf 3:0 zu erhöhen (68.).

Danach nahm Piräus etwas Tempo weg, was den Zentralschweizern mehr Vorstösse eröffnete. Und sogar das Ehrentor durch Shkelqim Demhasaj ermöglichte (82.). Die Luzerner Bilanz dieser jungen Saison liest sich trotzdem ernüchternd: 6 Wettbewerbsspiele, 5 Niederlagen, 16 Gegentore. Die Europacup-Bilanz der letzten Jahre nicht viel besser:

