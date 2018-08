Basel schlägt Vitesse Arnheim wie im 1. Duell auch bei der Reprise im St. Jakob-Park mit 1:0. Ein früher Platzverweis beim Gegner nimmt dem Spiel die Spannung.

In den Europa-League-Playoffs (23./30. August) ist Basel nun gegen den zypriotischen Klub Apollon Limassol gefordert.

Für Luzern geht das europäische Abenteuer nicht weiter – das Gesamtskore von 1:7 gegen Olympiakos Piräus bedeutet eine Ohrfeige.

Basel bescherte dem Schweizer Fussball die ersehnte Premiere. Der Vize-Meister entschied gegen Vitesse Arnheim als erster Super-League-Vertreter diesen Sommer ein Europacup-Duell für sich – bei total 4 Anläufen.

Mit dem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel im Rücken verspürten die Platzherren ab der 27. Minute zusätzlichen Aufwind. Der Ausschluss gegen Jake Clarke-Salter infolge eines ungestümen Fouls an Albian Ajeti lenkte die Partie definitiv in für sie gewünschte Bahnen. 3 Zeigerumdrehungen später stand Ajeti erneut im Fokus: diesmal als Torschütze zur 1:0-Führung per Kopf.

Der Koller-Effekt hält an

Der FCB wirkte bis zum Schluss zu abgeklärt, um von den Niederländern ernsthaft bedrängt werden zu können. Selbst brauchten die Rot-Blauen ihre letzten Energien nicht anzuzapfen, was ihnen beim aktuell happigen Programm entgegen kommt. Darum bot die Fortsetzung keine hochstehende fussballerische Kost mehr.

Doch was zählt, ist der Ertrag sowie die Zahl 4, die für den neuen Schwung bei den Baslern steht:

aneinandergereiht werden – dies innert 13 Tagen. Ajeti erzielte sein 4. Saisongoal und traf im 3. aufeinanderfolgenden Match.

Das Duell der Liga-Zweiten

Nun trennt Basel noch eine Hürde vom Einzug in die Europa-League-Gruppenphase – namentlich ist dies Apollon Limassol. Der 3-fache zypriotische Meister beendete die Saison 2017/18 mit nur 2 Punkten Rückstand auf Apoel Nikosia auf dem 2. Rang.

Limassol stieg bereits zu Beginn der Kampagne ein und schaltete zuletzt mit dem Gesamtskore von 4:1 das weissrussische Dinamo Brest aus.

