Legende: Vorerst werden's wohl die Arrivierten richten müssen Renato Steffen (rechts) reihte sich im letzten Vorbereitungsspiel unter die Torschützen. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Lugano trifft in der Europa-League-Quali auf einen Gegner, der schon im Rhythmus ist. Cluj, in der letzten Saison hinter Meister FCSB (ehemals Steaua Bukarest) in der rumänischen Liga Zweitplatzierter, hat bereits 5 Wettbewerbsspiele absolviert. Auch auf europäischer Ebene: Gegen den ungarischen Vertreter Paksi setzte man sich in der 1. Runde mit dem Gesamtskore von 3:0 durch.

Mattia Croci-Torti ist dennoch zuversichtlich. Im letzten Testspiel am Samstag, das seine Mannschaft dank Toren von Renato Steffen und Georgios Koutsias gegen Serie-C-Vertreter Pro Vercelli 2:0 gewann, sah der Lugano-Trainer gute Ansätze. «Ich bin hinsichtlich des Spiels gegen Cluj nicht besonders besorgt. Meine Spieler sind bereit, mindestens 70 Minuten mit hoher Intensität zu spielen», sagte er gegenüber Ticinonline.

Alle Partien bei SRF im Liveticker Box aufklappen Box zuklappen Wir begleiten die Hinspiele der 2. Europacup-Runde mit Schweizer Beteiligung am Donnerstag im Liveticker. Hier geht's direkt zum Ticker Lugano vs. Cluj (Anpfiff ist um 20:30 Uhr). Im Anschluss gibt's den gewohnten News-Service mit Spielbericht und Video-Zusammenfassung.

Zu seinem Debüt im Lugano-Trikot kam auch Kevin Behrens. Ob der Neuzugang von Wolfsburg am Donnerstag in Thun bereits eine Duftmarke hinterlassen kann, bleibt abzuwarten. Croci-Torti hätte gerne noch 2 neue Spieler, die «für mehr Dynamik sorgen» sollen.

Europa League