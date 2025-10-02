Berke Özer pariert in der Schlussphase gegen die AS Roma drei Elfmeter und avanciert zum grossen Helden Lilles.

Legende: Paraden für die Ewigkeit Lille-Goalie Berke Özer bejubelt nach dem Schlusspfiff mit seinen Teamkollegen den Auswärtssieg. Imago/Italy Photo Press

An die Schlussminuten der Europa-League-Partie zwischen der AS Roma und dem OSC Lille werden sich die Fans noch lange erinnern. Die Römer Tifosi jedoch höchst ungern. Denn im Stadio Olimpico hatte sich – sehr zum Leidwesen der Roma – Unglaubliches ereignet. Aber der Reihe nach.

Es lief die 82. Minute, als das Heimteam nach einem Handspiel im Strafraum einen Penalty zugesprochen erhielt. Lille führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Nach einem einfachen Ballverlust in der Roma-Defensive hatte Hakon Haraldsson bereits in der 6. Minute den Ball humorlos mit rechts unter die Latte gezimmert.

Penalty wird wiederholt – und zwar gleich zweimal

Der eingewechselte Artem Dovbyk lief 8 Minuten vor dem Ende also zum Penalty an, doch Lilles Goalie Berke Özer hielt den schwach getretenen Strafstoss des Ukrainers. Weil zwei Lille-Spieler jedoch zu früh in den Sechzehner gerannt waren, wurde der Penalty wiederholt.

Erneut trat Dovbyk an, erneut parierte Özer – doch der 25-Jährige hatte sich klar zu früh von der Linie wegbewegt (84.). Deshalb wurde ein 3. Versuch nötig. Dieses Mal versuchte sich Roms Matias Soulé, doch Özer parierte abermals (dieses Mal korrekt) und avancierte zum grossen Helden für Lille (85.).

